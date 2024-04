Dal minibasket all'under 19, tutti i risultati delle giovanili Abc nel weekend

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 19 Gold

Si chiude con la sconfitta casalinga per mano del San Giobbe Chiusi la stagione dei ragazzi di Alessandro Gemmi, che al PalaBetti cadono 64-84 nell’ultima giornata di campionato. Una gara ben approcciata dai gialloblu, protagonisti di un primo quarto che scivola via sul botta e risposta (15-17 al 17′), salvo poi subire una brusca sterzata nella seconda frazione, quando Chiusi spezza la gara piazzando un parziale di 10-23 che manda le squadre al riposo lungo sul 25-40. Un divario che resta invariato al rientro dagli spogliatoi (44-59 alla terza sirena), preludio ad un ultimo quarto in cui gli ospiti amministrano e allungano fino al +20 finale.

Un campionato sicuramente in salita quella del gruppo Under 19 Gold, che da oggi inizierà a lavorare per tessere le fila della prossima stagione.

ABC CASTELFIORENTINO – SAN GIOBBE CHIUSI 64-84

Tabellino: Lilli 8, Rosi 18, Viviani 11, Damiani 12, Calvisi 6, Fabrizzi 4, Merlini 5, Marchetti, Vefa, Bernardoni. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 15-17, 10-23, 19-19, 20-25

Under 17 Eccellenza

Una vittoria ed una sconfitta per i ragazzi di Alessandro Gemmi, impegnati in due sfide a distanza ravvicinata. Epilogo amaro lontano da casa, con la sconfitta per 85-79 rimediata sul parquet del Pistoia Basket 2000. Dopo un buon approccio e una prima parte in controllo (39-47 all’intervallo), nella ripresa arriva la reazione dei padroni di casa che impattano e mettono la testa avanti al 30′ (65-63), preludio al punto a punto finale in cui Pistoia è più cinica ed infila i possessi decisivi. Il riscatto arriva però immediato in occasione dell’anticipo della seconda giornata di ritorno, con i gialloblu che chiudono agilmente la sfida ai danni di Terranuova: 83-48 il finale al PalaBetti. Come emerge dal punteggio, match sempre saldamente amministrato da parte dell’Abc, che prende il controllo nel primo quarto per poi gestire la pratica fino alla sirena. Così, se a metà gara il tabellone segna già 42-29, nella seconda parte i gialloblu tengono alta l’intensità e allungano a dismisura.

Prossimo impegno domenica 21 aprile alle 11.30 al PalaBetti contro il Basketball Club Lucca.

PISTOIA BASKET 2000 – ABC CASTELFIORENTINO 85-79

Tabellino: Ticciati 17, Baldi, Zecchi 14, Ciulli, Iacopini 2, Bufalini 1, Niccolini, Agbegninou 11, Leti 5, Vallerani, Filomeno 8, Borghesi 21. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 17-23, 22-24, 25-16, 21-16

ABC CASTELFIORENTINO – TERRANUOVA BASKET 83-48

Tabellino: Ticciati 7, Baldi, Zecchi 17, Ciulli 8, Iacopini 9, Bufalini 2, Niccolini 1, Agbegninou 7, Leti 5, Vallerani 4, Filomeno 14, Borghesi 9. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 20-14, 22-15, 20-11, 21-8

Under 17 Silver

Nella seconda fase valida per il Titolo regionale è ancora rinviato l’appuntamento con il primo squillo per i ragazzi di Claudio Calvani, che al PalaBetti cadono 52-64 per mano della Sancat. Gara dai due volti quella che chiude il girone di andata. Dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio (13-12 al 10′), i gialloblu prendono in mano l’inerzia nella seconda frazione e allungano fino a toccare il +15 all’intervallo (37-22). Al rientro, però, la reazione fiorentina da una parte, e le disattenzioni castellane dall’altra, inaugurano un’altra partita: gli ospiti ricuciono e mettono la testa avanti al 30′ (46-50 al 30′), prologo ad un ultimo quarto in cui i gialloblu rincorrono fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica 14 aprile alle 11.30 sul parquet del Dany Basket Quarrata.

ABC CASTELFIORENTINO – SANCAT BASKET 52-64

Sono scesi in campo: Garnetti, Crisafi, Altamore, Bini, Beshaj, Fiorentini, Kamberaj, Jelassi, De Simone, Giglioli, Barlabà, Uci. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 13-12, 24-10, 9-28, 6-14

Under 15 Eccellenza

Riparte dal derby contro l’Etrusca San Miniato la corsa dei ragazzi di Alessandro Mostardi, corsari al PalaFontevivo grazie ad un perentorio 49-89 che lascia ben pochi margini ai padroni di casa. Ottimo l’approccio castellano, che indirizza la sfida fin dalla palla a due toccando la doppia cifra di vantaggio al primo riposo (12-23). Nella seconda frazione i locali restano a contatto (32-41 al 20′), ma al rientro dagli spogliatoi i gialloblu alzano le barricate in difesa e piazzano un break di 6-27 che mette l’ipoteca alla terza sirena (38-68). Così, con la gara ormai ampiamente incanalata, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno sabato 13 aprile alle 18 al PalaBetti contro il Basket Cecina.

ETRUSCA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 49-89

Tabellino: Matteuzzi, Matteini 15, Dimiccoli 22, Rosi 4, Pacini 5, Pagliai 6, Fedeli 6, Simoncini ne, Costantini 8, Di Carlo 3, Poggesi 20. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 12-23, 20-18, 6-27, 11-21

Under 14 Elite

E per un derby vinto, un altro torna sotto la rocca. Inizia esattamente come era terminata la prima fase la corsa verso la Coppa Toscana dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaBetti cadono 60-79 per mano dell’Etrusca San Miniato. Gara subito in salita per i gialloblu, costretti a rincorrere fin dalla prima frazione: gli ospiti, infatti, toccano il 12-21 dopo dieci giri di cronometro, vantaggio che resta più o meno invariato all’intervallo (29-39). Nella ripresa i gialloblu provano a colmare il gap ma San Miniato resta in controllo (51-60 al 30′), preludio ad un ultimo quarto in cui l’allungo pisano diventa definitivamente fuga.

Prossimo impegno giovedì 11 aprile alle 19.50 sul parquet della Pallacanestro Calenzano.

ABC CASTELFIORENTINO – ETRUSCA BASKET 60-79

Tabellino: Giovannoni 2, Pirrone 8, Capocchini ne, Bianchi ne, Arnoldi 3, Pagliai 17, Bufalini 10, Pannocchi, Barnini 8, Di Carlo 9, Capuana, Di Vilio 3. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 12-21, 17-18, 22-21, 9-19

Under 13 Silver

Al penultimo turno i ragazzi di Alessandro Mostardi ipotecano il secondo posto della Sud-Ovest Division valida per la corsa al Titolo regionale. I gialloblu espugnano il parquet dei Lucca Sky Walkers per 52-67 mettendo un’altra ciliegina su una stagione assolutamente positiva e che, al termine di questa seconda fase, proseguirà con i playoff di Conference. Tornando alla gara di Lucca, dopo una prima parte in sostanziale equilibrio seppur in controllo (27-34 a metà gara), al rientro dall’intervallo l’Abc alza l’intensità e piazza il break che indirizza la sfida. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 36-51, nell’ultima frazione serve soltanto amministrare.

Prossimo impegno lunedì 15 aprile alle 19 al PalaBetti contro il Valdelsa Basket, ultima giornata della seconda fase.

LUCCA SKY WALKERS M . GRIZZLIES – ABC CASTELFIORENTINO H. ROCKETS 52-67

Sono scesi in campo: Battaglia, Giovannoni, Cipolla N., Cipolla T., Barbieri, Pirrone, Ricci, Bertelli, Gazzarrini, Lisi. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 15-19, 12-15, 9-17, 16-16

Under 14 Femminile

Prosegue sul parquet della Pallacanestro Femminile Pisa il percorso di crescita delle ragazze di Alberto Ciampolini che, nonostante la sconfitta per 64-38, mostrano progressi e nuovi passi in avanti sia a livello di gioco che di approccio alla gara, obiettivo indiscusso di questa prima esperienza agonistica.

Prossimo impegno sabato 13 aprile alle 16 al PalaGilardetti contro la Pallacanestro Femminile Montecatini.

P.F. PISA – BASKET CASTELFIORENTINO 64-38

Sono scese in campo: Zenarti, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi N., Pagliuca, Jahelezi S., Xhemalaj, Moio, Latini. All. Ciampolini Ass. Costa.

Parziali: 16-9, 13-7, 25-10, 10-12

Minibasket

Triplete di lusso nel weekend del settore Minibasket gialloblu, con tutti i gruppi scesi in campo andati a segno. A partire dagli Esordienti 2012/2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni, andati ad espugnare il parquet del Montemurlo Basket, per poi passare agli Aquilotti Big 2013 di Matteo Bruni e Roberto Allegra, che si sono imposti al PalaBetti sul Cus Firenze, fino ad arrivare agli Aquilotti Small 2014 di Matteo Bruni e Federico Lombardi, che sempre al PalaBetti hanno chiuso con il sorriso la pratica Basket Sestese.

Sabato prossimo 13 aprile in campo gli Aquilotti Small e gli Esordienti, che si avvicenderanno sul parquet della Laurenziana rispettivamente alle 11.30 e alle 15.30.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa