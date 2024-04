'Fermare le morti bianche', iniziativa a Settimello

Sei morti sul lavoro in Toscana nel primo bimestre di quest'anno (119 in Italia), tre nel mese di marzo (dato non definitivo): una catena che non si riesce a spezzare anche se dopo ogni tragedia - come per il tremendo crollo di via Mariti a Firenze con cinque morti - si ripetono proteste, sdegno e impegni da parte delle istituzioni ma il quadro resta drammatico senza dimenticare i tanti infortuni con feriti e invalidità anche permanenti. Da tempo il MCL toscano ha fatto della tutela della vita e della dignità sui luoghi di lavoro un impegno prioritario. In questo quadro di iniziative rientra quella organizzata per il prossimo 13 aprile assieme al MCL Firenze intesa come occasione di confronto e soprattutto di proposte e di sollecitazione. L'iniziativa sul tema "Fermare le morti bianche. Dignità e sicurezza nei luoghi di lavoro" in programma sabato 13 aprile con inizio alle 9.30 al Circolo MCL di Settimello sarà introdotta da Diva Gonfiantini, Presidente MCL di Firenze, e moderata da Pierandrea Vanni, Presidente Regionale MCL della Toscana. Partecipano: Dom Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte; Giulio Arcangeli, già Direttore di Medicina del Lavoro Università di Firenze e Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi; Renzo Berti, Direttore Dipartimento Prevenzione USL Toscana Centro; Beniamino Deidda, Magistrato; Stefano Fani, vicePresidente ANCE Firenze; Francesca Ricci, CISL Toscana. Concluderà l'incontro Alfonso Luzzi, Presidente Nazionale MCL.

Fonte: Ufficio Stampa