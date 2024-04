Fratres Fucecchio nella buca del Palio per promuovere la donazione di sangue

Il Gruppo donatori di sangue Fratres di Fucecchio, in occasione del 60° anniversario di fondazione e per ricordare la nascita del "Palio delle Contrade" come festa istituita dal Gruppo nel 1981 e gestita insieme alle contrade fino al 1994, lo scorso 7 Aprile era presente alle "Corse di primavera" in qualità di sponsor per promuovere la cultura al dono del sangue, attività prevista fin dalla nascita come scopo principale della manifestazione.

In particolare ha sponsorizzato la settima corsa pomeridiana ed ha avuto spazi all’interno e all’esterno della buca per esporre striscioni con il proprio logo.

Inoltre il presidente del Gruppo Fratres ha rivolto un appello agli spettatori per informare quanto sia importante donare il sangue anche in un’ottica di ricambio generazionale, poiché i donatori, al raggiungimento del limite di età di 65 anni compiuti non possono continuare a donare e necessariamente devono essere sostituiti da altri più giovani che possono farlo.

Per dare un’idea delle attività del Gruppo basta semplicemente dire che nell’anno 2023 le donazioni di sangue ed emocomponenti sono state 1206, traguardo mai raggiunto in precedenza, mentre proprio nell’ottica del ricambio accennato prima, i nuovi donatori sono stati ben 57, in prevalenza nella fascia d’età 18/35 anni.

Siamo grati al CDA del Palio delle contrade Città di Fucecchio per gli ampi spazi concessi sia all’interno che all’esterno della “buca del Palio” e ringraziamo anche le 12 contrade, per la collaborazione attraverso la “Corsa alla Solidarietà”, che sta proseguendo nel giusto cammino per promuovere costantemente nel popolo contradaiolo la cultura alla donazione del sangue, atto di generosità individuale affinché nelle strutture sanitarie ci siano sempre le necessarie scorte per la cura degli ammalati.

Infine è molto importante rendere grazie ai donatori ed alle donatrici di sangue che svolgono periodicamente questo vitale gesto di generosità, facendo del nostro Gruppo uno dei più attivi in Toscana.

Fonte: FRATRES Fucecchio