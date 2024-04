Fucecchio e Nogent sur Oise, una mostra per i 10 anni di gemellaggio

2014-2024: compie 10 anni il gemellaggio tra Fucecchio e la cittadina francese di Nogent sur Oise. Nell’occasione, dal 10 al 15 aprile, una delegazione d’oltralpe sarà presente a Fucecchio per festeggiare questo traguardo e consolidare il legame tra le due realtà, con la cerimonia ufficiale in programma sabato 13 aprile, a partire dalle ore 10, presso il teatro Pacini. Oltre alle amministrazioni di Fucecchio e Nogent sur Oise, sarà presente anche quella di Beverley, cittadina inglese con cui proprio sabato prossimo il Comune di Fucecchio firmerà il Patto di Amicizia.

Un momento che raccoglierà anche tutte le associazioni coinvolte nei 10 anni, durante il quale saranno ripercorse le iniziative realizzate insieme. Nell’occasione, inoltre, saranno premiati i vincitori del concorso fotografico e didascalico “Lotta alle diseguaglianze: l’importanza delle immagini e del linguaggio nelle diverse lingue e culture”, realizzato sulla base del progetto AICCRE Toscana, al quale hanno preso parte i giovani di Fucecchio, Nogent sur Oise e Beverley.

A rappresentare Fucecchio, saliranno sul palco, Anna Cei per la foto e Pietro Masini per la didascalia; per Nogent sur Oise, Lou-Anna Lechappe e Ninon Duez; per Beverley, Poppy Dixon.

Tutte le opere che hanno partecipato sono esposte in una mostra visitabile fino al 21 aprile al primo piano del palazzo comunale, durante gli orari di apertura. Il programma completo dell'evento è disponibile su www.comune.fucecchio.fi.it

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa