Furto con scasso ai danni di un distributore, denunciato grazie alle telecamere

I Carabinieri di Volterra hanno identificato l'autore di un furto con scasso ai danni di una macchinetta cambiamonete presso un distributore di carburante nella piana dell'alabastro. Dopo aver ricevuto la denuncia del gestore del distributore, i militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e risalito all'unico utilizzatore del mezzo usato per il furto. L'uomo è stato convocato in caserma e ha confessato il reato, pertanto è stata presentata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica per furto aggravato. Si sottolinea che, in linea con la presunzione d'innocenza, la responsabilità della persona denunciata sarà vagliata dalle Autorità competenti nel prosieguo del procedimento.