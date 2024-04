"I nodi problematici della storia della ceramica di Montelupo", conferenza con Fausto Berti

A 50 anni dalla scoperta del Pozzo dei Lavatoi, un ciclo di conferenze ripercorre l’importanza della scoperta per la produzione ceramica montelupina.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 12 aprile: Fausto Berti, presidente del Gruppo Archeologico Montelupo e già direttore del Museo Montelupo, terrà una conferenza dal titolo “I nodi problematici della storia della ceramica di Montelupo”.

Durante il suo intervento, Fausto Berti indicherà i possibili sviluppi della ricerca nel settore e segnalerà gli aspetti che fanno della vicenda storica di Montelupo un caso unico nel panorama nazionale. Affronterà poi il tema dell’importanza della maiolica in Toscana come novità “culturale” (e non solo artistica), del problema della formazione intellettuale dei pittori ceramisti e del significato del “riordino concettuale” della decorazione rinascimentale.

L’appuntamento è per le ore 17.00 presso la sede del MMAB in piazza Vittorio Veneto 11. L’ingresso è libero e gratuito.

Si tratta della quinta delle conferenze organizzata nell’ambito del cinquantesimo anniversario della scoperta del Pozzo dei Lavatoi. Un pozzo antico utilizzato come discarica dalle fornaci medievali e rinascimentali attive nell’area del nucleo storico della città, in prossimità del Castello, che si è rivelato fonte eccezionale di reperti, e il cui studio, durato più di 30 anni, ha riportato alla luce una storia che era rimasta letteralmente sepolta per secoli e ora è raccontata nelle sale del Museo della Ceramica.

Tutto il progetto è seguito da un comitato scientifico espressione dell’amministrazione comunale, della Fondazione Museo Montelupo, del Centro Ceramico Sperimentale, del Gruppo Archeologico di Montelupo, oltre ad alcuni esperti esterni.

“Le conferenze curate dal Lorenza Camin intorno alla scoperta del Pozzo dei Lavatoi sono davvero un’occasione preziosa di approfondimento di numerosi aspetti che ruotano attorno al ceramica di Montelupo. Fausto Berti è un pilastro del lavoro di ricerca svolto sulla ceramica di Montelupo, a lui si devono i testi più importanti sull’argomento e i temi che affronterà nell’incontro di venerdì prossimo sono fra i più controversi. Sono quindi certa che sarà un appuntamento denso e profondamente interessante”, afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani.

