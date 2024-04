"Ipotesi di Futuro 24", alla Fornace Pasquinucci la mostra del Liceo Artistico Virgilio

“Ipotesi di Futuro 24” è il titolo della mostra che verrà inaugurata il prossimo 13 aprile, alle ore 17,00 alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina dove, per consuetudine ormai decennale torneranno ad esporre le loro opere gli studenti frequentanti terzo, quarto e quinto del Liceo Artistico Virgilio di Empoli. Quest’anno, per la prima volta, anche diversi docenti metteranno in mostra le proprie opere, confondendole per scelta con quelle dei ragazzi, affiancandoli silenziosamente ma con orgoglio nell’esperienza.

Gli oltre cento partecipanti a questa vivace e ricchissima edizione del 2024, sono interessati all'arte in tutte le sue possibili declinazioni, in quanto provenienti da tutti i diversi indirizzi di specializzazione attivi all’interno dell’Istituto: dalla pittura alla scultura, dall'architettura, alla foto-cinematografa alla multimedialità. Il percorso scolastico intrapreso ha infatti permesso loro di conoscere e sperimentare, le tecniche e i materiali più vari e innovativi, alla ricerca degli strumenti che consentissero loro di esprimere al meglio le proprie potenzialità creative.

All’interno della splendida cornice espositiva generosamente offerta dalla Fornace Pasquinucci, luogo simbolo della tradizione artigianale ed artistica del territorio, si è data a ciascuno dei partecipanti la possibilità di mettere in mostra, in modo assolutamente libero e autonomo, almeno un’opera ritenuta significativa della propria produzione, in quella che - per molti - si configura, con orgoglio e trepidazione, come la loro prima esperienza espositiva collettiva.

Ecco allora che il titolo stesso della manifestazione, che allude, come augurio, a un’ipotesi di affermazione futura in campo artistico, getta anche un ponte ideale fra gli anni della formazione scolastica e quelli - ipotetici, ma non per questo meno elettrizzanti - della piena maturità espressiva. Le opere esposte sono nate, talvolta, in seno alle molteplici iniziative messe in campo all'interno del Liceo, talaltra sono invece frutto di ricerche autonome, anche molto personali, di singoli o di gruppi. In entrambi i casi i docenti si sono sempre confrontati con i ragazzi in un serrato e costruttivo dialogo operativo che spesso è iniziato sin dalla fase di ideazione, articolandosi poi nella progettazione e nella realizzazione, ma sempre nel rispetto assoluto delle attitudini e delle sensibilità dei singoli. La commissione mostre, nelle figure di Nembrini Francesca, Bianchi Letizia, Nicoletta Testi, Parri Andrea, Califri Debora e Bertelli Antonella si è occupata di raccoglierle e coordinare l’allestimento.

La mostra, che resterà aperta al pubblico fino al 28 aprile, sarà presentata dalla Prof.ssa Samanta Monco ed inaugurata alla presenza della Dirigente scolastica Prof.ssa Valeria Alberti. Saranno presenti l’Assessore alla cultura del Comune di Capraia e Limite Rosanna Gallerini e la Presidente del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci Lorella Consorti. La mostra rappresenta dunque orgogliosamente la preziosa vetrina collettiva loro più alto e significativo punto di sintesi in un moderno concetto di “fare arte”, a conferma di quanta maturità e consapevolezza sappiano sempre esprimere i ragazzi, ogni volta che ne venga loro data una concreta opportunità.

Da segnalare due eventi nel contesto della mostra: Sabato 20 Aprile ore 17,00, la premiazione del concorso letterario “ Tutti i linguaggi del mondo” dell’Associazione Amici di Nik o.d.v. e IIS Virgilio di Empoli, brani musicali dell’autore Mario Costanzi, Studio Mulino del Ronzone e momenti di teatro e danza dell’Associazione Creativondoro a.s.d. Sabato 27 aprile ore 17,00 presentazione del libro “Abitare l’invisibile” dell’autore Mattia Desideri e la Performance di Lorenzo Pezzatini, artista di street art. La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Ufficio stampa