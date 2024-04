La comunità di Montespertoli compie 250 anni: sei mesi di eventi

Il 2024 è un anno speciale per Montespertoli: ricorrono infatti i 250 anni dalla nascita della comunità come la conosciamo oggi. Un traguardo importante che l'Amministrazione Comunale ha deciso di celebrare con un ricco programma di eventi da aprile a ottobre. Il 1774, anno delle riforme di Pietro Leopoldo, rappresenta una data fondamentale nella storia di Montespertoli, sancendone la definizione dei confini e l'organizzazione territoriale che ancora oggi caratterizzano il Comune. Ma la storia della comunità montespertolese affonda le sue radici ben più indietro nel tempo, fino al XII secolo, come testimoniato da documenti storici.

"Possiamo dire che l’aspetto nel quale conosciamo oggi il Comune di Montespertoli è datato 23 Maggio 1774 ovvero 250 anni fa" dichiara il sindaco Alessio Mugnaini. "Quella è la data nella quale il Granduca Pietro Leopoldo emana il regolamento per la nostra Comunità definendone i confini quasi come li conosciamo oggi. Una legge fondata sul principio leopoldino “che gli affari economici debbono essere diretti ed amministrati da quelli che vi hanno interesse” che dà quindi a chi vive nelle comunità un ruolo di governo e che segna il nuovo slancio per la Toscana dei Municipi. Per questo oggi è importante ricordare il momento nel quale Montespertoli diventa Comune e per questo è necessario farlo insieme a chi Montespertoli la vive ogni giorno. Ripercorrere la storia di questi 250 è fare un viaggio tra artisti, artigiani, politici, agricoltori e cittadini che attraverso le loro storie hanno costruito la nostra Comunità, perché noi oggi siamo la somma delle nostre storie e solo se sappiamo continuare a tenerle insieme avremo davanti ancora tanti anni di storia comune".

"Al di là delle definizioni, non c’è dubbio che "Comunità" indichi una relazione forte che coinvolge più individui nella loro totalità" aggiunge l'assessora alla cultura Alessandra De Toffoli. "Comunità come reciprocità di donazione, ovvero di una relazione di “dare- darsi”, dove la propria identità non si perde, ma fa spazio all’altro nel donare. L’opuscolo che abbiamo dedicato alla storia di Montespertoli è un viaggio attraverso le radici che hanno plasmato la nostra Comunità nel corso dei secoli. La conoscenza e la comprensione profonda della nostra storia sono fondamentali per la costruzione di un'identità condivisa. La narrazione non è solo un'esplorazione degli eventi passati, ma un modo di costruire connessioni che ci legano in un tessuto comune di esperienze, confermando che la Comunità è fatta di persone, di volti, di nomi e di identità differenti. La Comunità è il luogo che per eccellenza ha il compito di permettere a ciascuno di diventare compiutamente ciò che è, in mezzo a uomini e donne liberi e responsabili, capaci di pensare in modo libero e divergente. È il luogo di relazione, comunicazione, accoglienza, dove ognuno mette in comune la generosità e l’altruismo. Ogni vicenda, ogni personaggio, ogni luogo raccontato in queste pagine contribuisce a dipingere il ritratto vivido di Montespertoli, rafforzando il legame tra i cittadini e tra i cittadini e le istituzioni, costruendo una consapevolezza collettiva che alimenti il nostro futuro. Montespertoli, con la sua storia e la sua comunità, è un tesoro da custodire e valorizzare, un'identità condivisa che ci ha accompagnato e che ci accompagnerà nelle sfide che ci riserva il futuro".

Le celebrazioni dei 250 anni di Montespertoli offriranno a cittadini e visitatori l'opportunità di immergersi nella storia e nella cultura del territorio. Mostre, convegni, escursioni guidate, spettacoli teatrali e musicali: un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti e le età.

Il logo per l’iniziativa è stato creato in collaborazione con l'Istituto Superiore "F. Enriques" di Castelfiorentino con un concorso. Costa Sofia ha meritato la scelta su una rosa di progetti, presentati da altrettanti studenti iscritti al quarto anno di Grafico Pubblicitario dell’Istituto Superiore "F. Enriques" di Castelfiorentino. "Voglio ringraziare l’Istituto, i professori e la Dirigente per aver collaborato con noi, mi preme dire che tutti i ragazzi sono stati bravissimi nel cogliere gli elementi distintivi del nostro paese e sono stati tutti non banali nei loro lavori" aggiunge il Sindaco.

"Complimenti a Sofia Costa, autrice del logo vincitore ed a tutti gli studenti della 4A grafico che di sono messi in gioco con la docente prof.ssa Stefania Lopriore. Ma soprattutto grazie all' Amministrazione comunale per aver voluto coinvolgere il nostro istituto nelle celebrazioni dei 250 anni dalla costituzione del Comune e valorizzare così lo stretto legame fra scuola e territorio che da sempre caratterizza il Polo Superiore Enriques" aggiunge la Dirigente Scolastica, Barbara Degl'Innocenti.

Per coordinare il ricco calendario di eventi, l'Amministrazione ha istituito un comitato composto da figure di spicco della comunità: Alessio Mugnaini, Sindaco; Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura; Andrea Migliorini, Presidente del Consiglio Comunale; Jessica Ghizzani, Consigliere Comunale; Margherita Sergi, Consigliere Comunale; Cristina Gabbrielli, Responsabile dei Servizi alla Persona; Daniela Brenci, Responsabile dell'Ufficio Cultura; Gabriele Boccaccini, Esperto di storia ebraica; Paolo Gennai, Storico; Giulio Cesare Bucci, Storico locale; Caterina De Renzis Sonnino; Franco Fontanelli, Storico locale; Anna Maria Gasparri Rossotto, Storica del melodramma; Marcello Mugnaini; Emanuele Parrini, Esperto di storia e territorio locale; Andrea Pestelli, Storico locale.

Questo comitato, composto da una varietà di competenze e esperienze, ha contribuito alla progettazione e alla realizzazione di un programma diversificato e coinvolgente per celebrare i 250 anni di Montespertoli.

L'Amministrazione Comunale invita tutti a partecipare alle celebrazioni dei 250 anni di Montespertoli. Un'occasione unica per conoscere meglio la storia del territorio, vivere la cultura e le tradizioni locali e guardare con fiducia al futuro. Il programma nel dettaglio:

Sabato 13 aprile 2024 - ore 17:00 – Centro Culturale “Le Corti”, via S. Sonnino, 1 Montespertoli e la formazione dello Stato fiorentino a cura di Paolo Gennai La serata avrà come oggetto la Comunità di Montespertoli antecedentemente alla Riforma comunitativa del 23 maggio 1774. Verrà esposta con una veloce carrellata, supportata da immagini, la trasformazione di Firenze da Signoria a Stato territoriale mediante le conquiste e le relative sottomissioni di territori e città della Toscana centrale che, a partire dall’ascesa dei Medici al potere, portarono Firenze al controllo di un vasto territorio che dagli Appennini arrivava fino al mare. Un focus sarà dedicato alla situazione di Montespertoli.

Venerdì 10 maggio - ore 18:00 – Centro Culturale “Le Corti”, via S. Sonnino, 1 Proiezione del docufilm su “Montespertoli: la sua storia” a cura di Anna Maria Gasparri Rossotto.

Sabato 11 maggio – ore 10:30- Escursione guidata con Emanuele Parrini e Paolo Gennai Colture agrarie e utilizzo del suolo, trasformazione e abbandono della campagna: Escursione con visita a borghi abbandonati e fornaci nella valle della Pesciola.

Sabato 11 maggio - ore 18:00 – Centro Culturale “Le Corti”, via S. Sonnino, 1 Proiezione del docufilm su “Montespertoli: le sue storie” a cura di Anna Maria Gasparri Rossotto.

Giovedì 23 maggio 2024 - ore 17:30 – Sala del Consiglio Comunale - Montespertoli e la Riforma comunitativa del 1774 a cura di Paolo Gennai La serata sarà dedicata ai cambiamenti che apportò la Riforma delle Comunità del 23 maggio 1774, sia in senso generale (rapporti fra potere centrale e Comunità locali), sia per il caso di Montespertoli. Si metteranno in risalto gli omini novi che andarono a costituire il primo embrione del moderno Comune, i ruoli loro riservati dalla riforma, il loro profilo personale, le loro proprietà. Un accenno sarà riservato ai cambiamenti che la Riforma apportò sul territorio e che ancora oggi sono visibili. Al termine dell’evento, sarà scoperta la targa apposta sul Palazzo Comunale per celebrare i 250 anni dalla nascita della Comunità di Montespertoli. In questa occasione, l’Amministrazione Comunale ha realizzato, in collaborazione con Poste Italiane, uno speciale Annullo Filatelico.

Sabato 21 settembre – ore 15:00 Escursione guidata con Emanuele Parrini e Paolo Gennai Il Bosco “risorsa e abbandono” e la sua evoluzione, rifugio per la fauna e l’uomo: Escursione sul Percorso della Memoria.

Sabato 5 ottobre 2024 - ore 17:00 – Centro Culturale “Le Corti”, via S. Sonnino, 1 Dopo la Riforma: Montespertoli nell’Impero napoleonico e nello Stato unitario a cura di Paolo Gennai L’incontro avrà come oggetto le modifiche apportate dall’inserimento della Toscana e di Montespertoli nell’Impero napoleonico prima e nello Stato unitario dopo. In sostanza cosa volle dire per i sudditi di Montespertoli far parte a pieno titolo dell’epopea napoleonica, sia nella nuova organizzazione delle istituzioni, della giustizia civile e criminale e degli obblighi militari. La vita quotidiana dei Montespertolesi fu sconvolta e inserita bruscamente nella dimensione europea dell’Impero; tutto cambiò nel volgere di pochi mesi. La seconda parte della serata illustrerà cosa comportò per Montespertoli l’ingresso della sua Comunità nello Stato nazionale unitario, con le sue regole, la sua giustizia, il suo sistema di tassazione.

Sabato 19 ottobre 2024 - ore 17:00 – Centro Culturale “Le Corti”, via S. Sonnino, 1 Le storie di Montespertoli a cura di Paolo Gennai e Andrea Pestelli La storia di una Comunità, soprattutto nel lungo periodo, è fatta dalla sommatoria delle singole storie degli individui che la costituiscono, dal loro intrecciarsi reciproco e anche dal condizionamento esercitato su quegli stessi abitanti dalla cultura, dalle abitudini e dai costumi in uso, nonché dal peso esercitato dalle tradizioni. Anche la Natura con i suoi vincoli e le sue risorse partecipa attivamente al farsi della scena su cui l’Essere umano è chiamato ad esibirsi nel corso del tempo. L’incontro ha come obiettivo la presentazione di alcuni personaggi meno conosciuti (alcuni del tutto sconosciuti) che hanno recitato ruoli importanti nella storia plurisecolare di Montespertoli. Nel corso della serata accenderemo i riflettori su fattori, ingegneri, dinastie di mugnai e di contadini, proprietari e notabili cercando di sintetizzarne i singoli contributi a quella grande costruzione sociale che oggi chiamiamo Comunità di Montespertoli.

Venerdì 25 ottobre. Replica ore 18:00 – Centro Culturale “Le Corti”, via S. Sonnino, 1 Proiezione del docufilm su “Montespertoli: la sua storia” a cura di Anna Maria Gasparri Rossotto.

Sabato 26 ottobre. Replica ore 18:00 – Centro Culturale “Le Corti”, via S. Sonnino, 1 Proiezione del docufilm su “Montespertoli: le sue storie” a cura di Anna Maria Gasparri Rossotto.

Fonte: Comune di Montespertoli