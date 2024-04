Meno plastica nelle scuole di Fucecchio, consegnate le borracce di Acque

Si è conclusa questa mattina, con la consegna agli alunni della scuola primaria Carducci, la distribuzione delle borracce in alluminio offerte da Acque Spa a tutti gli studenti delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Fucecchio. Un progetto che mira a ridurre l'utilizza delle bottigliette in plastica monouso a tutto vantaggio di una minore produzione di rifiuti. Un'azione di sensibilizzazione che Acque Spa e molte amministrazioni comunali, tra le quali Fucecchio, stanno portando avanti già dal 2019 e che sta riscuotendo un grande successo nelle scuole. A effettuare la consegna delle borracce plastic-free questa mattina sono state la vicesindaca Emma Donnini e l'assessore all'ambiente Valentina Russoniello. "I bambini e i ragazzi - hanno dichiarato - rappresentano una nuova generazione di cittadini molto attenta ai temi del rispetto ambientale e comprendono immediatamente il messaggio di questa campagna di sensibilizzazione confrontandosi sull'argomento anche con le loro famiglie. Continuiamo a lavorare con le scuole per educare i bambini ad un consumo consapevole e rispettoso del pianeta su cui viviamo".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa