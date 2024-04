Minori richiedenti asilo restituiscono portafoglio con 1.400 euro a Pistoia

Restituito dalla polizia di Pistoia al suo legittimo proprietario un portafoglio che era stato smarrito, contenente diverse carte di credito e banconote per 1430 euro.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti sono stati chiamati da due minori di origine ghanese e guineana, entrambi richiedenti asilo politico e soggiornanti in una locale struttura d’accoglienza. I due hanno consegnato agli agenti un portafoglio appena rinvenuto.

Vista la presenza di documenti d’identità all’interno del portafoglio, gli agenti sono stati in grado di rintracciare il proprietario, che rientrato in possesso di quanto smarrito ha ringraziato i giovani minorenni per la loro onestà e gli agenti per l’efficienza del loro operato.