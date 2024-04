Oscar Farinetti ospite a Vinci per il World Art Day

Un’ode all’ottimismo; un’esortazione costante a provarci. Sono i temi che Oscar Farinetti porterà a Vinci con “10 mosse per affrontare il futuro”, il suo ultimo saggio, edito da Solferino Libri, dove dialoga con il nostro concittadino più illustre, “che di futuro se ne intendeva”.

Il fondatore di Eataly verrà nel borgo leonardiano sabato 13 aprile, e dalle 10.15 in Biblioteca Leonardiana parlerà del suo ultimo libro e dell’arte di provarci, di saper gestire le imperfezioni, saper narrare, addirittura saper copiare, perché non c’è niente di male nell’imitare i buoni esempi e saperne trarre il lato migliore.

L’incontro con l’imprenditore albese si inserisce nelle celebrazioni del World Art Day, la Giornata mondiale dell’arte (che cade ogni anno il 15 aprile – giorno di nascita di Leonardo da Vinci, peraltro), dichiarata dall’Unesco, una giornata dedicata all’“incoraggiamento della consapevolezza delle diversità nelle varie tipologie di espressione culturale”.

Oscar Farinetti sarà a Vinci invitato dal Comune di Vinci – che patrocina l’evento – in collaborazione con il Club per l’Unesco di Vinci.

Chi è Oscar Farinetti

Nato ad Alba, cittadina piemontese in provincia di Cuneo, Oscar Farinetti è un imprenditore e dirigente d’azienda. È stato proprietario di Unieuro, la catena di distribuzione elettronica e di consumo, nonché fondatore di Eataly, catena di punti vendita di generi alimentari di provenienza esclusivamente italiana.

Le dichiarazioni

Giuseppe Torchia, sindaco del Comune di Vinci: "Siamo felici che l’autore abbia deciso di venire a Vinci per parlarne in un incontro pubblico e lo ringraziamo per farlo sabato 13 aprile, un modo per onorare il compleanno del nostro più illustre concittadino nato il 15 aprile".

Sara Iallorenzi, vicesindaca con delega alle politiche culturali del Comune di Vinci: "Il World Art Day, istituito dall’UNESCO, è una celebrazione annuale che si tiene il 15 aprile per promuovere lo sviluppo, la diffusione e il godimento dell’arte in tutto il mondo con l'obiettivo di rafforzare i legami tra le creazioni artistiche e la società. Ben si inserisce, quindi, la presentazione del libro “10 mosse per affrontare il futuro” di Oscar Farinetti, dieci strategie per affrontare un mondo incerto e competitivo, dove la figura di Leonardo da Vinci si colloca come interlocutore ideale per dare autorevolezza ai suoi consigli. Un incoraggiamento a guardare oltre le normali convenzioni, con curiosità e coraggio, senza prescindere dall’importanza di una cultura condivisa".

Paolo Frese, assessore con delega al turismo del Comune di Vinci: "L’incontro vuole essere sia un omaggio che Oscar Farinetti rivolge al genio vinciano all’interno della sua ultima pubblicazione, “10 mosse per affrontare il futuro”, ma anche per dialogare insieme sulle sfide del mondo contemporaneo e quali insegnamenti di Leonardo possiamo ancora oggi ritenere validi, principalmente verso le future generazioni".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa