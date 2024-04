Piano operativo, Montelupo nel Cuore: "Polemica strumentale sulla nostra contrarietà"

Nella seduta del Consiglio comunale di Montelupo relativa all’adozione per piano operativo comunale, atto di importante pianificazione territoriale, il centro destra ha espresso la propria contrarietà, che è la logica conseguenza di differenze di vedute sull’indirizzo di governo cittadino emerso nel corso della consiliatura, e ci ha veramente imbarazzato che sia stata accolta con dichiarato stupore dal capogruppo del PD, quasi che si attendesse una sorta di plebiscito pre elettorale alle scelte della maggioranza.

Si era veramente predisposti alla polemica strumentale al punto che nel corso della discussione, con la solita supponenza di chi pensa di essere inattaccabile depositario di verità assolute si è voluto, anziché prendere atto con piacere dell’attuale sintonia di posizioni sul restauro e il riutilizzo della Villa Medicea si è voluto impartire una lezioncina alla presunta incoerenza del centrodestra.

E’ noto che è nei nostri auspici un’accelerazione del percorso di realizzazione degli Uffizi diffusi , auspicato con slancio e anche intelligente capacità progettuale sullo stato dei luoghi dall’ex direttore Eike Schmidt e che ha visto ingenti stanziamenti sia del ministero dei Beni Culturali che della Regione Toscana.

Non abbiamo inteso rivendicare alcuna primogenitura che non ci appartiene, ma ci è parso troppo rabbioso il riferimento a precedenti posizioni del nostro gruppo , quando ancora si sapeva che sarebbe stato dismesso l’Ospedale psichiatrico giudiziario ma non si profilavano prospettive chiare sul futuro del complesso , mentre invece sarebbe a nostro avviso da salutare con interesse e condivisione il fatto che oggi , nelle more dei ragionamenti sul futuro utilizzo della Villa Medicea si sia sviluppato una convergenza trasversale di indirizzi che ha visto venire a Montelupo per annunciare gli obiettivi tanto il ministro Franceschini quanto il ministro Sangiuliano.

Aver voluto ricordare che il centrodestra mostrava favore, in vista del processo di dismissione dell’Ospedale psichiatrico giudiziario per un parziale utilizzo a fini di carcerazione attenuata si è mostrato un palese autogoal cui non potevamo fare a meno di replicare che a suo tempo, era un governo di centrosinistra con ministro della giustizia Orlando del PD, a sostenere una simile ipotesi destinando una cospicua cifra alla ristrutturazione delle ex scuderie desinate allo scopo, realizzando in tempi brevi lavori di alta ingegneria carceraria, salvo poi fare un repentino cambio di marcia e vanificare i costi sostenuti, con modalità che a nostro avviso hanno costituito un danno erariale.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo