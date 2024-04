Salute delle Donne, una settimana di visite e consulenze al San Jacopo di Pistoia

Un’intera settimana dedicata alla Salute delle donne è in programma all’ospedale San Jacopo di Pistoia con visite e consulenze con gli specialisti, stand informativi che saranno allestiti all’ingresso del presidio e con il Convegno “In Seno alla Cura”.

Gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con la Fondazione Onda- Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di genere- con i bollini rosa.

Si inizia giovedì 18 aprile con l’allestimento degli Stand/info point all’ingresso dell’Ospedale e al primo piano (area commerciale) in collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti presso il Punto Unico. L’iniziativa proseguirà fino al 24 aprile (sospesa domenica 21) ed è finalizzata ad informare la cittadinanza sui servizi presenti in ospedale rivolti alle donne. Gli stand saranno organizzati e presidiati dai Volontari.

Le visite del 20 e 22: accertamento dell’osteoporosi, riservato alle donne con oltre 50 anni di età (Ambulatorio n. 8 - Polo B - Piano terra); screening della malattia tiroidea, riservato alla fascia di età tra i 50 e i 70 anni (Ambulatorio n. 19 - Polo A - Piano terra); visita cardiologica, ECG e ecodoppler cardiaco, tra i 40 e i 75 anni di età, (Ambulatorio n. 15 - Polo A - Piano terra).

Per la suddette prestazioni serve la prenotazione obbligatoria chiamando il 0573 351609

domani mercoledì 10 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Sempre il 20 aprile: visita ginecologica, per le donne con oltre 18 anni di età (Ambulatorio n. 27 - Polo A - Piano terra) e visite ed educazione sanitaria per la diagnosi precoce del melanoma per le donne e le bambine in età scolare (Ambulatorio n. 3 - Polo B - Piano terra).

Anche per le suddette iniziative occorre la prenotazione chiamando sempre il 0573 351609 venerdì 12 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Le visite e le consulenze sono state organizzate grazie alla disponibilità del personale medico ed infermieristico del presidio ospedaliero afferente alle varie discipline al fine di offire alle donne occasioni per fare prevenzione.

La direzione infermieristica, ed in particolare il personale operante nel Poliambulatorio ospedaliero, hanno prediposto i calendari per gli appuntamenti che saranno tutti concentrati nella giornata del 20 e 22 aprile.

In occasione della Settimana dedicata alla Salute delle Donne il 23 aprile si svolgerà anche il Convegno “In Seno alla Cura” durante il quale saranno trattati temi che vanno dalla prevenzione del tumore mammario con l’adesione allo screening, all’attività svolta dalla Brest Unit, alle cure nel day hospital oncologico alla radioterapia. Interverranno numerosi professionisti e pazienti e sarà presente anche l’Associazione Voglia di Vivere.

Si ricorda che all’Ospedale San Jacopo, per iniziativa della Direzione Sanitaria, è stato aperto anche lo “Spazio Salute di Genere”: un luogo, ben identificato, all’ingresso del presidio, dedicato ai percorsi per le donne ed ai servizi per entrambi i sessi ma in “ottica di genere”, alcuni dei quali “promossi” dalla Fondazione Onda - Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di genere- con i bollini rosa.

Con l’apertura dello spazio specifico viene messo a disposizione dei cittadini un luogo, subito riconoscibile, dove possono informarsi sui professionisti e le strutture che si sono maggiormente impegnate nelle numerose iniziative che riguardano la medicina di genere.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa