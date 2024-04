Sciopero Cgil-Uil, l'elenco di tutti i presìdi territoriali

Giovedì 11 aprile è in programma, per tutti i settori privati, lo sciopero nazionale di 4 ore indetto da Cgil-Uil (8 ore per il settor edile). Obiettivi e ragioni: zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale e di fare impresa.

Nell’occasione, oltre a varie iniziative nei territori della regione (sotto, l’elenco), sono previste l’assemblea generale di Cgil Toscana e di Uil Toscana a Firenze presso l’Auditorium al Duomo in via de’ Cerretani 54/r, ore 9:30-13, con apertura di Paolo Fantappiè (Segretario generale Uil Toscana), interventi di delegate e delegati, conclusioni di Rossano Rossi (Segretario generale Cgil Toscana).

TUTTE LE INIZIATIVE IN TOSCANA

– Arezzo: presidio ore 15-17 in piazza San Jacopo

– Firenze: all'Auditorium al Duomo (in via de’ Cerretani 54/r) ore 9:30-13 assemblea generale Cgil e Uil Toscana, con apertura di Paolo Fantappiè (Segretario generale Uil Toscana), interventi di delegate e delegati, conclusioni di Rossano Rossi (Segretario generale Cgil Toscana); a Le Sieci (Pontassieve) concentramento alle 9:30 in via Bellini angolo via Puccini, corteo e comizio conclusivo al circolo Primo Maggio in via Mascagni (termine previsto ore 11:30); a Empoli presidio alle 10:30 in piazza Vittoria. Per Le Sieci e Pontassieve si tratta di due luoghi che nei giorni scorsi sono stati teatro di gravi infortuni sul lavoro (nel primo caso, mortale)

– Grosseto: presidio in piazza fratelli Rosselli ore 10-12

- Livorno: ore 9 corteo con concentramento davanti alla raffineria Eni

– Lucca: presidio ore 10:30 davanti alla Prefettura in piazza Napoleone

– Massa: presidio ore 10:30 davanti alla Prefettura in piazza Aranci

– Piombino (Li): ore 10:30-13 iniziativa presso saletta Quartiere Salivoli

– Siena: a Poggibonsi corteo (concentramento ore 9 in piazza Matteotti). A Chiusi Città e Montepulciano presìdi con volantinaggi davanti agli istituti scolastici superiori, rispettivamente in via S.Stefano 44 dalle 8 alle 10:30 ed in via San Martino 14 dalle 12 alle 13:30

Fonte: Cgil Toscana e Firenze