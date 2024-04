Il 'Sentiero Blu' passa da Cerreto Guidi, speciali pellegrini fanno tappa alla Villa Medicea

Una delle aree di maggior rilievo della Fondazione dell’Opera Santa Rita, promossa dalla Diocesi di Prato, è quella dedicata all’Autismo. Da diversi anni la Fondazione, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, promuove il progetto “Sentiero Blu” che nasce come un percorso di trekking della durata di una settimana, durante il quale i ragazzi e gli educatori della Fondazione, utilizzano le singole tappe di cammino nelle varie realtà territoriali, come occasione ed opportunità di conoscenza reciproca.

Il percorso partito da Prato il 2 aprile, percorrendo la Via Medicea, ha raggiunto nei giorni scorsi Empoli e a seguire Cerreto Guidi. Circa 40 persone sono state ricevute ed accolte dal Sindaco Simona Rossetti e dagli assessori Mariangela Castagnoli e Paolo Feri per il ristoro, per poi seguirle nella visita alla Villa Medicea.

“È stato davvero un incontro pieno di emozioni- commenta il Sindaco- ci siamo scambiati idee e proposte per proseguire la nostra collaborazione per migliorare accessibilità e relazioni”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa