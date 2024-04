Stavolta sì: dopo le polemiche del 2023, Lucca intitola una strada a Sandro Pertini

Lucca avrà la sua via intitolata al Presidente Sandro Pertini dopo le polemiche del 2023. Questo quanto deciso nel corso dell’ultima riunione della commissione toponomastica - riunitasi questa mattina (9 aprile) -, che ha espresso all’unanimità parere favorevole sull’intitolazione della nuova strada di Nave (quella che va dalla nuova rotatoria della via Sarzanese a via dei Sillori) al Presidente della Repubblica.

“Come già annunciato mesi fa, l’amministrazione ha mantenuto la parola ed intitolerà al Presidente Sandro Pertini la prima nuova strada all’altezza del suo nome – hanno dichiarato il sindaco di Lucca Mario Pardini e l’assessore Moreno Bruni -. Questo dimostra che la maggioranza di governo della città non ha mai avuto nessuna preclusione nel merito della figura storica del Presidente Pertini, ma era necessario seguire il metodo giusto, ossia il passaggio dalla commissione preposta per riavviare l’iter di intitolazione già stabilito ai tempi della giunta di centrodestra guidata dal sindaco Mauro Favilla e poi interrotto nei successivi dieci anni di governo del centrosinistra. In sostanza, grazie al centrodestra – dopo tanti anni - Lucca avrà finalmente la sua strada intitolata al Presidente Pertini”.

La scuola dell’infanzia di Nozzano dell’Istituto comprensivo Lucca 7 sarà invece intitolata a Emiliana Petrini, insegnante nata a Torre, attiva nelle scuole dell’infanzia di Mutigliano e Nozzano, scomparsa nel 2013. Nuovi approfondimenti saranno invece effettuati per arrivare alla individuazione della rotatoria da intitolare alle Sigaraie di Lucca.