Una nuova palestra per la ginnastica artistica: l'inaugurazione a Castelfiorentino

Un sogno che finalmente si avvera per quanti praticano la Ginnastica artistica. Dopo anni di nomadismo e di convivenza a volte problematica con altre discipline sportive, sabato 13 aprile sarà inaugurata la nuova Palestra in via XXV aprile, dove le atlete potranno svolgere i loro allenamenti in piena tranquillità e sicurezza.

Al taglio del nastro, in programma alle ore 17.00, interverranno il Sindaco, Alessio Falorni, l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi, e il presidente della Polisportiva I’ Giglio, Silvano Comanducci, che non ha mancato di esprimere la sua soddisfazione per l’opera, la quale ha superato largamente ogni aspettativa iniziale.

Concepita originariamente come ampliamento del Pala ABC Gilardetti e un costo iniziale preventivato di 650 mila euro, la nuova Palestra si presenta oggi come una struttura all’avanguardia e completamente autonoma, con propri spogliatoi e servizi. Un risultato, quest’ultimo, reso possibile grazie al fatto che il Comune è riuscito a intercettare un finanziamento regionale di 360 mila euro (partecipando al bando di “sostegno a investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorie e sportive”) che ha consentito pertanto di dotare la Palestra di tutti i servizi necessari per poter svolgere le attività in modo indipendente.

La nuova struttura, che ha avuto un costo finale di 1.063.000 euro (di cui 650.000 per il progetto iniziale di ampliamento, 309.000 nuovi spogliatoi e servizi, 104.000 per incremento costi materiali dal 2021 in poi) scaturisce da una precisa richiesta fatta a suo tempo dalla Polisportiva I’Giglio, affinché i giovani che svolgevano o desideravano praticare ginnastica artistica, ritmica, attività circense e funambolismo, ecc.. potessero avere a disposizione spazi adeguati. Tali attività infatti richiedono un ambiente tranquillo, poco rumoroso, per consentire la concentrazione degli atleti, e tale esigenza mal si conciliava con attività quali la pallacanestro o la pallavolo (praticate nel Pala ABC) dove l’impiego di palle da gioco che rimbalzano davano origine a un rumore costante.

“Abbiamo rispettato la promessa di realizzare una nuova Palestra per la ginnastica artistica – osserva il Sindaco, Alessio Falorni – ma pur avendo allungato un po’ i tempi rispetto alle previsioni iniziali siamo riusciti a fare di più, perché grazie anche a un finanziamento della Regione questa struttura non avrà neppure i servizi in comune con il Pala ABC e quindi sarà del tutto indipendente. Non un semplice ampliamento di quella esistente, dunque, ma una nuova infrastruttura che va ad arricchire ulteriormente il nostro polo sportivo, tra i migliori per quantità e qualità, in rapporto al numero di abitanti, della Toscana”.

“Quando si inaugura un nuovo impianto sportivo è sempre una festa – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commentando la notizia dell’inaugurazione – lo è ancora di più se si tratta di una struttura attesa e desiderata come questa. E’ la dimostrazione che le istituzioni ascoltano il territorio ed è anche la dimostrazione dell’attenzione che la Regione Toscana sta riservando al potenziamento degli spazi pubblici, siano essi destinati alle cure, all’istruzione o, come in questo caso, allo sport. Con i bandi regionali pubblicati negli ultimi tre anni abbiamo consentito a quasi 300 Comuni toscani di potenziare, recuperare o accrescere la propria dotazione di impianti sportivi. Lo sport è essenziale per un corretto stile di vita e per facilitare la socializzazione, sono felice che anche Castelfiorentino abbia colto questa opportunità”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino