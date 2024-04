Urta 52enne con l'auto e non presta soccorso, 53enne denunciato

La polizia di Lucca ha deferito in stato di libertà un cittadino italiano di 53 anni per omissione di soccorso e lesioni colpose.

Nella tarda serata di lunedì 1° aprile i poliziotti di Forte dei Marmi, su richiesta del personale del 118, sono intervenuti su un investimento di un pedone in località Valdicastello Carducci.

La vittima, un uomo di 52 anni, investita mentre stava passeggiando con il proprio cane, è stata violentemente urtata dallo specchietto retrovisore di un’autovettura proveniente alle sue spalle, e perdendo l’equilibrio per l’impatto, è caduta a terra.

Il conducente dell’auto ha proseguito la sua corsa senza prestare alcun soccorso alla vittima che però, a seguito delle ferite riportate al volto ed al costato, è stato trasportato, tramite il personale del 118 intervenuto sul posto, presso l’ospedale Versilia per le cure del caso.

Il mancato soccorso alla vittima ha dato il via ad un’accurata attività investigativa, che, anche grazie al recupero dello specchietto retrovisore che a seguito del violento urto era caduto poco distante dal luogo dell’impatto e alla segnalazione di un cittadino insospettito alla vista della macchina incidentata (essendo a conoscenza dell’accaduto), ha permesso di risalire all’auto e quindi alle generalità del presunto investitore, nonostante il malcapitato non fosse in grado di riferire il numero di targa del veicolo.

Al presunto responsabile è stata ritirata la patente di guida, il mezzo è stato sequestrato al sequestro del veicolo, affidato in giudiziale custodia ad autofficina autorizzata, nonchè alla denuncia dello stesso all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso e lesioni colpose.