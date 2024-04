Weekend ricco di sport a Castelfranco di Sotto e Orentano con Karate e Ginnastica Artistica

Il weekend che sta per arrivare sarà ricco di sport a Castelfranco di Sotto: sabato al Palabagagli nel capoluogo è previsto il campionato nazionale Acsi Cup Kyokushinkai Karate (full contact), organizzato dalla Oikk (Organizzazione italiana karate Kyokushinkai) e in collaborazione con l’Asd Team Karate Nava di Castelfranco. Ma non finisce qui, perché a Orentano sabato e domenica andrà in scena invece il campionato regionale di ginnastica ritmica Opes, grazie alla regia della Virtus Orentano; come location il palazzetto dello sport in via Martiri della Libertà.

Andiamo con ordine, partendo dal karate: inizio alle 9 con i “kata” (esercizio individuale o a squadre che rappresenta un combattimento reale contro più avversari immaginari), poi nel pomeriggio entreranno nel vivo i combattimenti per bambini e adulti. Ci sono già oltre 200 iscritti, con squadre da tutt’Italia e una addirittura dall’Isola Reunion, dipartimento francese nell’Oceano Indiano. Le società coinvolte sono 24, mentre sono attese circa 600 persone fra atleti e spettatori: “Confidiamo – spiega Simon Nava del Team Nava – in buone prestazioni da parte dei nostri atleti, alcuni dei quali hanno già preso parte a competizioni di questo tipo. E speriamo di offrire la miglior organizzazione possibile, a cui lavoriamo al massimo da mesi”. Ci sarà anche la contrada San Bartolomeo ad offrire un’esibizione dei propri musici e sbandieratori prima della fase dedicata ai combattimenti.

Capitolo ginnastica ritmica a Orentano: 320 atlete da tutta la Regione, sin dalle età più precoci (dai 3 anni in poi, mentre la parte competitiva si avvia dagli otto anni). A organizzare è la Virtus Orentano, polisportiva che conta circa 250 iscritti fra ginnastica, podismo, karate e power yoga; sono circa 50 le bambine che vengono seguite dalle istruttrici e che vivono l’attività in palestra come fosse una seconda famiglia. “L’obiettivo è quello di godere di due belle giornate dedicate alla ginnastica ritmica – sottolinea Glenda De Lisi della Virtus Orentano -. È la prima volta che organizziamo un evento del genere dall’avvio della pandemia, per cui la soddisfazione è doppia. Le competizioni partiranno già dalle 8.30 di sabato e andranno avanti fino alla sera di domenica”.

“Castelfranco si contraddistingue per la sua vivacità sportiva – affermano il Sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo Sport, Federico Grossi. Come amministrazione comunale abbiamo sempre supportato le associazioni nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi. In questo fine settimana ci aspettiamo più di mille persone tra capoluogo e Orentano e siamo sicuri che le Team Karate Nava e Virtus Orentano sapranno gestire al meglio – concludono il Sindaco Toti e l’assessore Grossi”.