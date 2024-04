A Pisa la cerimonia per Dani e Bertoncini

Si è svolta questa mattina, mercoledì 10 marzo, al monumento in via Bonanno davanti al campo Abetone, la cerimonia commemorativa in memoria di Remo Bertoncini e Alberto Dani, due giovani originari di Santa Croce sull’Arno e di Castelfranco di Sotto, che all’alba del 25 marzo 1944, vennero fucilati per mano dei nazi-fascisti per non aver risposto alla chiamata alle armi da parte della Repubblica Sociale Italiana. La cerimonia era organizzata dal Comune di Pisa, Comune di Castelfranco di Sotto, Comune di Santa Croce e Anpi. Per il Comune di Pisa era presente il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bargagna.

Alla cerimonia hanno partecipato gli studenti e le studentesse dell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Castelfranco di Sotto e dell’Istituto Comprensivo "C.Banti" di Santa Croce sull'Arno.

Fonte: Ufficio Stampa