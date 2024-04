Abc, Bertelli, Giovannoni e Pierroni convocati per il trofeo Carloni

Zaccaria Bertelli, Mario Giovannoni e Lorenzo Pirrone convocati per la manifestazione riservata ai nati 2011.

Sono tre gli atleti dell’Abc Castelfiorentino che prenderanno parte al 15° Trofeo “Fosco Carloni”, riservato all’annata 2011. Il Comitato Regionale Toscana, su indicazione dei delegati provinciali e dello staff del CNA Regionale, ha infatti convocato Zaccaria Bertelli, Mario Giovannoni e Lorenzo Pirrone, che saranno dunque tra i protagonisti della manifestazione in programma il 25 e 26 aprile a San Vincenzo. La due giorni, come da tradizione, rappresenta un appuntamento di spicco nel panorama regionale dedicato alla categoria Under 13, maschile e femminile, e vedrà sfidarsi otto rappresentative maschili e quattro rappresentative femminili.

Il programma del torneo maschile prevede due gironi composti da quattro squadre ciascuno, con le gare di qualificazione in programma durante l’intera giornata di giovedì 25 aprile e la mattina di venerdì 26 aprile, mentre a partire dalle 15 si svolgeranno le finali.

I tre atleti gialloblu sono stati inseriti nelle rappresentative Raptors (Zaccaria Bertelli), Bulls (Mario Giovannoni) e Bears (Lorenzo Pirrone). A loro l’applauso della società, con l’augurio di vivere una bellissima esperienza di crescita sportiva e personale.

Fonte: Abc Castelfiorentino