Al Quaranthana la prima nazionale di 'Komplotto'

Venerdì 19 aprile alle ore 21:30, al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58 loc. Corazzano), Marco Brinzi, attore e regista, diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, presenta in prima nazionale KOMPLOTTO, una produzione Teatrino dei Fondi.

Un monologo serrato, ironico e surreale scritto e portato in scena da Marco Brinzi che prova a indagare il tema del complottismo, come esso possa nascere in ognuno di noi, come si evolva, e soprattutto cosa possa accadere a chi lo sostenga profondamente in nome della Verità.

Terrapiattisti, Illuminati, Rettiliani, 5G…ognuno di noi conosce almeno un paio di queste teorie cospiratorie; non solo perché i media se ne occupano spesso o perché le vediamo spandersi a macchia d’olio sui social ma per il fatto che il nostro cervello per come funziona, ci porta ad essere, almeno una volta nella vita, suscettibili a credere nell’esistenza di qualche cospirazione fittizia.

Ma le teorie del complotto possono essere – ebbene sì – divertenti. Pensate a tutti i film che vi sono piaciuti in cui l’eroe deve andare a fondo di un qualcosa che personaggi potenti e malvagi stanno facendo in segreto. Tanti eh?

Distaccato dalla propria comunità, con un senso di impotenza e di alienazione totale il protagonista del monologo Komplotto cerca di far luce sulle sue ultime ore di cui tragicamente non ricorda niente… Cosa gli è successo? È diventato prigioniero di un potere occulto che ha osato denunciare pubblicamente? Come un moderno Prometeo incatenato al suo destino o come in Ultimo Nastro di Krapp di Samuel Beckett, l’uomo cerca di ricostruire ciò che fino a quel momento è la sua esistenza di complottista.

Lo spettacolo è stato creato proprio al Quaranthana in un percorso di residenza artistica.

