Cadono frammenti di intonaco dalla facciata della scuola superiore Itis Galilei

Oggi, a Livorno, sono caduti frammenti di intonaco dalla facciata della scuola superiore Itis Galilei. Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra gli studenti a seguito di questo incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per garantire la sicurezza dell'area interessata, concentrandosi su un tratto compromesso del cornicione. Nel pomeriggio, una ditta è stata incaricata di ripulire l'intera facciata, rimuovendo il cemento potenzialmente pericoloso. È stato reso sicuro circa un terzo della facciata, con i lavori che continueranno domani secondo quanto annunciato dalla Provincia.

Livorno Popolare ha evidenziato l'accaduto, sottolineando la necessità di affrontare in modo più serio le questioni legate alla sicurezza delle infrastrutture scolastiche. Si è criticata la mancanza di azioni concrete da parte delle autorità preposte, mentre si è sottolineato un impegno maggiore richiesto per individuare nuovi spazi utilizzabili per scopi didattici e garantire la sicurezza delle strutture.