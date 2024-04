Deve fare intervento pe run brutto dolore al polso, ma la visita è disponibile tra un anno. L'Aduc: "Una schifezza"

L'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) ha reso noti il caso riguardante una ragazza toscana che necessita di un intervento chirurgico al polso sinistro a causa di forti dolori che le impediscono di svolgere normali attività. Dopo sei mesi di attesa per una risonanza magnetica, è stata diagnosticata una cisti sulla mano che richiede un intervento chirurgico. Tuttavia, nonostante la necessità di fissare la visita entro 30 giorni, la prima disponibile presso l'ospedale fiorentino di Careggi è prevista solo per il 9 aprile 2025. Questo ritardo è stato fortemente criticato dall'Aduc, che ha sottolineato la lunga attesa di quasi due anni per le due visite necessarie prima dell'intervento chirurgico.

"In breve, quasi due anni per le due visite necessarie per programmare l'intervento chirurgico. Chissà quanti anni ci vorranno poi per l'intervento chirurgico, per ridare a questa ragazza una vita normale. Questa è una delle cosiddette migliori sanità regionali d’Italia, la Toscana. Una schifezza", così l'associazione.

L'associazione ha minacciato azioni legali contro l'Asl per inosservanza delle norme e ha annunciato di voler coinvolgere il Difensore civico della Toscana e le autorità giudiziarie se non verrà trovata una soluzione tempestiva.