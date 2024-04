Guida con tasso alcolemico quasi tre volte superiore, denunciato

I carabinieri di San Miniato, durante un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, hanno denunciato un individuo per guida in stato di ebbrezza. Durante la notte dell'8-9 aprile, i carabinieri hanno fermato il conducente sottoponendolo al test dell'etilometro, che ha dato esito positivo con un tasso alcolemico di 1.49 g/l. Di conseguenza, è stata fatta una segnalazione alle autorità giudiziarie e la patente di guida è stata ritirata. Si sottolinea che la presunzione d'innocenza rimane fino a una valutazione delle autorità competenti nel prosieguo del procedimento.