Il Baule dei Sogni ospita Ape Pina: ingresso gratuito per i primi trenta bambini

Il Baule dei sogni , dopo i primi due appuntamenti all’aperto si trasferisce al Teatro comunale di Santa Maria a Monte.

Sabato 13 aprile alle 16.30 in scena Ape Pina una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro, di e con Vania Pucci, età consigliata dai 3 anni.

Una signora vive in una casetta che pulisce e spazza tutti i giorni e mal sopporta gli uccelli che volando sopra la sua testa lasciano cadere escrementi, le foglie che cadono dall’albero ma soprattutto odia tutti gli insetti che vanno di fiore in fiore e vivono nel tronco dell’albero e tutto il giorno volano intorno alla sua testa bzzz bzzzz. Lei vorrebbe un mondo senza insetti uccelli, gatti … allora decide di dare la caccia a tutto ciò che si muove in particolare a quelle api bzzz... bzzzz… bzzzz… che danno fastidio, non la fanno dormire, inizia scacciandole e sembra che funzioni ma ritornano più insistenti, soprattutto c’è un ape PINA che non si dà per vinta e continua a ronzare intorno ai fiori, sui carciofi, sul rosmarino… ronza intorno… tutto il giorno! La donna inizia una lotta con l’ape che non vuole saperne di andarsene… scacciape, polvere velenosa, spaventape … etc etc una serie di marchingegni che la donna prepara per allontanarla … Un giorno si sveglia e l’ape non c’è più, finalmente non si sente più quel ronzio fastidioso! Ma intorno alla sua casetta tutto cambia: non ci sono più fiori, sui rami dell’albero non crescono le mele… tutto diventa brullo e silenzioso… ma è davvero bello così? La signora sta bene in quel paesaggio brullo? Una storia semplice rivolta ai piccoli, storia di animali di piante e di relazioni. L’importanza del lavoro di piccoli animali come le api, la loro vita che diventa fondamentale per la vita della terra e per la nostra vita. Un’attrice, piccoli oggetti/pupazzi e il disegno dal vivo con la lavagna luminosa, insieme a suoni rumori, musica e solo poche parole raccontano quanto tutti sono necessari l’uno all’altro. Un’attenzione necessaria anche da parte dei bambini per il mondo circostante, la natura, la biodiversità, la catena alimentare, tutto ciò che riguarda la vita.

Sempre al Teatro comunale sabato 20 aprile in programma Papero Alfredo, produzione ATg-Teatro pirata, età consigliata dai 4 anni.

Ci si sposta poi nell’area archeologica della Rocca sabato 4 maggio Fiabe jazz Hansel e Gretel, produzione Teatro popolare dell’arte, età consigliata dai 7 anni; sabato11 maggio Il soldatino di stagno, produzione Nata, età consigliata dai 4 anni.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i comuni di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte.

Inizio spettacoli alle 16.30 se non diversamente indicato.

Per gli spettacoli al teatro Comunale e presso l’area archeologica della Rocca biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. Ingresso gratuito per i primi 30 bambini che arrivano accompagnati dai genitori (gli adulti pagano ingresso). La biglietteria aprirà mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.