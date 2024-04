Nuove asfaltature in vista su tratti di Salceto e viale Marconi

Interventi di asfaltatura ai nastri di partenza nell’ambito del pacchetto di opere finanziate nel 2023 per la sistemazione delle strade. Ai lavori in corso in questi giorni in via del Ponte Nuovo, che proseguiranno su via Senese, si aggiungeranno dal 15 aprile ulteriori lavori in un’altra parte della città. Gli interventi programmati riguarderanno prima alcuni tratti di Salceto e quindi una parte di viale Marconi, quella dall’incrocio con via Borgaccio fino al ponte. “La riqualificazione di questa strada, nella parte a ridosso di largo Bellucci – dice il sindaco David Bussagli - è stata una delle prime opere che abbiamo finanziato, insieme a via Redipuglia e ai marciapiedi di via del Pollaiolo a Staggia. Un altro tratto di viale Marconi è stato poi sistemato in tempi più recenti e adesso andiamo ad intervenire su quest’ultimo tratto”.

I lavori prenderanno il via a Salceto con la sistemazione di alcuni tratti di strada, quelli maggiormente danneggiati. Per consentire le operazioni saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità segnalate sul posto. Dal civico 81 al civico 85 saranno in vigore divieto di sosta (dalle 8 alle 18) e divieto di transito, comunque garantito attraverso la viabilità interna al parcheggio. Allo svincolo sulla strada principale le rampe saranno chiuse in maniera alternata e l’accesso sarà comunque garantito dagli altri passaggi presenti. Dopo Salceto i lavori proseguiranno su viale Marconi dove l’intervento procederà a corsie alternate. Anche in questo caso sarà in vigore il divieto di sosta dalle 8 alle 18 nel tratto interessato e altre modifiche temporanee in base all’avanzamento del cantiere. Durante i lavori sulla corsia di marcia sinistra vi sarà l’obbligo per chi proviene da via Borgaccio di svolta a destra direzione via Marmolada. Durante i lavori sulla corsia di marcia destra, obbligo per chi proviene da nord, di svoltare a sinistra su via del Chianti e percorrere via del Casalino per riprendere la direzione via Borgaccio. Sarà inoltre in vigore il divieto di transito a tutti gli autocarri superiori a 3,5 T mentre i mezzi del TPL potranno seguire le corsie di marcia negli orari stabiliti. In vigore anche un divieto di sosta nell’ultimo tratto di via del Casalino incrocio con Via Borgaccio.

“Un’operazione strade su cui stiamo investendo circa 1,4 milioni di euro – dice il primo cittadino - Parallelamente procedono i lavori nelle scuole e negli spazi urbani a cui abbiamo destinato in questi anni in via prioritaria risorse e cofinanziamenti. Il positivo andamento di questi cantieri ci ha consentito di investire le risorse libere in manutenzioni attraverso successive variazioni al Bilancio. Risorse stanziate che in queste settimane si stanno concretizzando”.