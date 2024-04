Route of Leonardo da Vinci, mostra internazionale allestita a Villa Vignozzi

Nella settimana che celebra la nascita del Genio, arriva a Vinci “Route of Leonardo da Vinci”, la mostra itinerante che comprende opere di artisti provenienti da Italia, Francia, Slovenia e Turchia e che sarà inaugurata a Vinci sabato 13 aprile 2024 alle 17 nelle sale di Villa Vignozzi, in Piazza Guido Masi 1.

“Route of Leonardo da Vinci” è organizzata da Artestruttura e Asmalımescit Art Gallery di Istanbul, in collaborazione con l’Associazione Internazionale “Le Vie di Leonardo da Vinci – di cui il Comune è socio – e la Fondazione de Claricini Dornpacher (Udine).

La tappa vinciana della mostra itinerante prevede 53 opere, una per ogni artista partecipante, che interpretano in maniera contemporanea Leonardo da Vinci.

Tra gli artisti che espongono ci sono anche studenti e studentesse dell’I.M.I, il liceo italiano di Istanbul, le cui opere rientrano nei progetti portati avanti dall’associazione internazionale “Le vie di Leonardo da Vinci”.

Le opere variano e si presentano in forme di scultura, tecniche miste e sculture digitali. Per l’occasione è stato stampato anche un catalogo completo di tutte le opere esposte, intitolato “ItaliArts”, che presenta gli artisti e ne descrive i lavori.

"La mostra che vede la partecipazione di ben 53 artisti, con opere che esprimono un'interpretazione contemporanea di Leonardo da Vinci, rappresenta un chiaro esempio di "cultura internazionale" e di cooperazione nel campo del patrimonio culturale – sottolinea Sara Iallorenzi, vicesindaca con delega alle politiche culturali del Comune di Vinci –, con espressioni artistiche che trascendono i confini nazionali promuovendo lo scambio e il dialogo tra diverse nazioni. La cultura si pone come un ponte per la cooperazione internazionale".

Vinci è la seconda tappa di “Route of Leonardo da Vinci” dopo Bottenicco di Moimacco, in provincia di Udine. La mostra proseguirà poi in Slovenia, Amboise in Francia, Adana, Izmir, Ankara e Istanbul in Turchia.

“Route of Leonardo da Vinci” sarà visitabile con ingresso da sabato 13 aprile a sabato 4 maggio, dalle 16 alle 19.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa