San Prospero, denunciato un parcheggiatore abusivo

La Polizia Municipale di Siena ha denunciato in flagranza di reato un 32enne che nella mattinata di ieri, martedì 9 aprile, stava operando come parcheggiatore abusivo all’interno dell’ex “campino” di San Prospero.

Nell’ambito dei controlli anti-degrado organizzati dalla Polizia Municipale su direttiva degli assessorati competenti, alcuni agenti in divisa hanno intercettato il giovane che gravitava nel parcheggio con atteggiamenti sospetti. Colto in flagrante e identificato, dalla consultazione delle banche dati il 32enne è risultato essere recidivo, a seguito di una prima violazione rilevata nel mese di novembre 2023, sempre nell’area dell’ex “campino” di San Prospero. Proprio la recidiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 15 bis, del Codice della strada, ha fatto scattare automaticamente la denuncia a piede libero. La pena prevista in questi casi è l’arresto da sei mesi a un anno e un’ammenda da 2mila a 7mila euro, oltre alla confisca delle somme percepite. Con il precedente verbale del novembre 2023, la sanzione amministrativa comminata era stata pari a 769 euro.

Prosegue l’attività della Polizia Municipale di Siena per contrastare il degrado e l’abusivismo nel territorio comunale. A tal proposito, dall’inizio del mese in corso è stata istituita una pattuglia che si occupa esclusivamente del controllo dei quartieri periferici della città.