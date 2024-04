Screening cardiologico alla Misericordia di Firenze aperto a tutti con Confartigianato

Migliorare la salute del cuore attraverso la prevenzione. È questo l’obiettivo di tre giornate dedicate allo screening cardio presso il punto prelievi degli Ambulatori della Misericordia presso la sede di Confartigianato Imprese Firenze che così facendo offre un nuovo servizio alla cittadinanza. Si parte venerdì 12 aprile nella sede di Confartigianato Imprese Firenze (ingresso da via Pratovecchio, 5).

Il servizio non si rivolge ai soli soci Confartigianato Firenze ma anche a tutti i cittadini. Il pacchetto di prevenzione prevede per ogni singolo utente ECG e prelievo ematico. Le altre date sono il 19 aprile e il 3 maggio. Il servizio, in collaborazione con Comune di Firenze e Quartiere 4, è gratuito ma richiede prenotazione. In seguito, il punto prelievi sarà operativo e disponibile il mercoledì e il venerdì.

Per prenotazioni: https://confartigianatofirenze.misecup.com

Fonte: Confartigianato Firenze