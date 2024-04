Smartphone e giovani, incontro del Comitato Genitori Montespertoli su un utilizzo consapevole

Il gruppo di lavoro sul tema della consapevolezza digitale interno al Comitato Genitori Scuole Montespertoli è felice di presentare e invitare tutta la cittadinanza all'evento "Comunità in Rete" che si terrà Sabato 13 Aprile 2024, dalle ore 9 alle ore 13, presso la Sala Topical, Montespertoli, Lgo G. Mazzoni.

“Siamo genitori di figli in età preadolescenziale, quella fascia di età in cui arrivano gli smartphone. Ci siamo trovati a riflettere insieme sulle possibilità che ne derivano, e sui potenziali rischi in mancanza di consapevolezza e di un pensiero critico sull'uso dei dispositivi digitali. Noi genitori ci troviamo spesso a dover prendere decisioni difficili, spinti dalla pressione sociale commerciale e dalla retorica dell'avanguardia dei nativi digitali. Vorremmo tornare ad una visione realistica, dove i ragazzi come in tanti altri contesti hanno bisogno di una guida e di un insieme di stimoli da cui non sono esclusi i media digitali, ma dove ci sono anche grandi dosi di relazionalità ed esperienze condivise. Abbiamo organizzato questo incontro perché crediamo fermamente che la soluzione sia quella di confrontarsi tra noi tutti, componenti del mondo adulto, per gestire collettivamente e lavorare insieme ad una gradualità di accesso al mondo digitale. Per questo grazie all'associazione MEC abbiamo in una prima fase istituito i Patti Digitali fra noi genitori, prendendoci un impegno formale con delle semplici "regole" condivise sull'uso della tecnologia, ma abbiamo ritenuto necessario coinvolgere tutta la comunità, a partire dalla nostra pediatra, la scuola e le istituzioni.”

Aprirà l'incontro la Dirigente scolastica, dott.ssa Sara Missanelli che ha contribuito all'organizzazione dell'evento, insieme alla Pediatra dott.ssa Cristiana Bosi che parlerà di salute nell'era digitale e ci illustrerà la guida redatta dalla Federazione italiana medici pediatri sull'educazione digitale.

Seguirà la dott.ssa Eloisa Tonci, psicoterapeuta per bambini adolescenti e famiglie, il dott. Matteo Maria Giordano dell'associazione MEC (media educazione comunità) ed infine il Prof. Stefano Floris insegnante di informatica. Interverranno alcuni insegnanti dell'I.C. e saranno presenti tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado R. Fucini per ascoltare gli interventi ma anche prendere parola attivamente.

Speriamo fortemente possa essere un bel momento di confronto fra ragazzi, genitori, insegnanti, educatori e istituzioni.

Fonte: Comitato Genitori Scuole Montespertoli