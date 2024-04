Stanza delle luci, realtà aumentata e robot in classe: le scuole di Cerreto nel futuro

Sabato 13 aprile, alle ore 9.30, presso la scuola primaria di Cerreto Guidi in via Ildebrandino 48, si terrà la presentazione dei progetti del PNRR che riguarderà tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi (infanzia, primaria e secondaria I grado).

È un’occasione importante per capire come le metodologie e la didattica stiano cambiando e per vedere dal vivo le nuove attrezzature tecnologiche acquistate. Si tratta di investimenti importanti: ambienti innovativi per l’infanzia per un costo totale di 75.000 euro, laboratorio con tavoli per tinkering e Maker Space per lavorare in gruppi, dotato di stampante e scanner 3D e robot Lego alla scuola primaria di Stabbia per un totale di 16.000 euro, orto multimediale programmabile con arduino o scratch per un totale di 3.450 euro, classi 4.0 per un totale di 130.403,53, Stem e multilinguismo per un totale di 84.052,64 e Innovazione digitale per un totale di 46.743,66.

Il progetto dell’istituto ha riguardato il rinnovo degli arredi delle scuole dell’infanzia con la creazione di nuovi atelier, stanze della luce dove i bambini abbiano a disposizione fonti luminose, strumenti multimediali e materiali costruttivi per creare paesaggi luminosi e fantastici, spazi per l’ascolto e la lettura, angoli per i giochi di ruolo e per quelli logici e matematici (progetto già realizzato in 3 scuole e in fase di conclusione nella quarta). Nelle scuole primarie di Bassa e Cerreto sono state realizzate classi 4.0 con banchi trapezoidali disposti “a isola” con canaletta centrale per la ricarica dei tablet per riuscire ad avere laboratori in classe in quelle scuole dove non esistono spazi alternativi all’aula. Nella scuola primaria di Cerreto Guidi è stata realizzata un’aula immersiva a disposizione di tutti gli alunni del comprensivo. Nella primaria di Stabbia è stato realizzato un laboratorio innovativo con tavoli per tinkering e Maker Space e bio bot (orto digitale).

Per la scuola secondaria sono stati acquistati visori per attività laboratoriali, creata un’aula pinxit per la realtà aumentata che mette a disposizione le più grandi opere dell’arte italiana ed effettuare esperienze di conoscenza immersiva ed emozionale dell’arte, grazie anche all'adozione di strumenti tecnologici all'avanguardia. Nei prossimi mesi sarà terminata anche la nuova biblioteca multimediale della scuola secondaria di I grado.

Il progetto complessivo prevede, oltre agli arredi, corsi per alunni e docenti sulle lingue comunitarie e le discipline stem. Sono già attivi 6 corsi di lingua inglese con docente madrelingua rivolti a scuola primaria e secondaria e 6 corsi di discipline stem con lezioni immersive per infanzia e primaria. Partiranno a maggio i corsi per i docenti. Sabato prossimo saranno presentati in video gli ambienti innovativi di tutte le nostre scuole e sarà possibile assistere a lezioni con l’utilizzo dei tablet nel laboratorio innovativo, a esperienze con i visori e lezioni nell’aula interattiva. L’incontro è aperto e tutti coloro che sono interessati a partecipare e non solo al personale scolastico e alle famiglie.

Fonte: Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi