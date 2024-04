Via Roma, l'11 aprile 2024 previste modifiche temporanee alla viabilità

Per permettere l'attività di montaggio gru all'interno del cantiere dell'ex ospedale, per la giornata di domani, giovedì 11 aprile 2024, sono necessarie alcuni modifiche temporanee alla viabilità in via Roma e in alcune strade limitrofe, oltre ai divieti di sosta su lato destra e sinistra di via Roma, tra via G. del Papa e via Giovanni da Empoli, come indicato dalla relativa cartellonistica. In particolare, come disposto con l'ordinanza 256 del 10 aprile 2024 ( https://shorturl.at/hiMW6), le modifiche interessano via Roma, via G. Del Papa e piazza della Vittoria.

Entrando nel dettaglio, domani, giovedì 11 aprile 2024, dalle ore 8.30 fino alle ore 19, termine dei lavori, sono previsti i seguenti provvedimenti di viabilità temporanei: in via Roma, nel tratto a partire dal civico 2 (intersezione con via Giovanni da Empoli) e l’intersezione con via G. del Papa, sono previsti il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, e il divieto di transito pedonale e ciclabile sul marciapiede lato civici pari, con obbligo di passaggio sul lato opposto in corrispondenza degli attraversamenti perdonali a inizio e fine tratto chiuso; in via Roma, nel tratto tra via Giuseppe del Papa e piazza della Vittoria, sono previsti invece l'inversione di marcia rispetto all’attuale, con istituzione di circolazione a senso unico in direzione nord da va G. del Papa (verso piazza della Vittoria), e il divieto di accesso per il traffico da piazza della vittoria; in via G. del Papa, all'intersezione con via Roma, è previsto l'obbligo di svolta a sinistra; in piazza della Vittoria, all'intersezione con via Roma, è invece previsto l'obbligo di procedere a dritto.

