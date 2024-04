Torna a Castelfiorentino l'evento Medici in Piazza

Il controllo della pressione e la prevenzione del tumore al seno. La visita ginecologica e quella per verificare il proprio udito. Occhiali di simulazione per educare le persone a una condotta di guida sicura. Domenica 14 aprile in Piazza Gramsci (dalle ore 10.00) torna “Medici in Piazza”, giornata all’insegna della “sanità solidale” per assicurare a quanti ne faranno richiesta una verifica del proprio stato di salute, senza spendere nemmeno un euro.

Nella piazza principale del centro cittadino saranno presenti due “cliniche mobili”, alcuni gazebo e camper allestiti per l’occasione dalle associazioni di volontariato di Castelfiorentino, e per l’intera giornata sono previste “porte aperte” degli studi medici e dei centri radiodiagnostici che aderiscono all’iniziativa, come Radius Valdelsa, Assomedica, Studi Il Giglio (Misericordia).

Promossa dal Comune di Castelfiorentino (nell’ambito del progetto “Salute in Comune”) in collaborazione con le associazioni di volontariato, gli studi medici e i centri presenti nel territorio, “Medici in piazza” punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una corretta prevenzione, per diagnosticare in tempo eventuali patologie, adottare uno stile di vita più sano, rimuovere eventuali dubbi e preoccupazioni generate da sintomi che possono comparire improvvisamente nella propria vita quotidiana.

All’interno di una delle cliniche mobili presenti in piazza Gramsci, in particolare, le donne tra i 25 e i 44 anni residenti o domiciliate a Castelfiorentino potranno fare visite ed esami gratuiti di secondo livello per la prevenzione del tumore al seno, come ecografie e mammografie 3D (prenotazioni possibili tramite numero verde 800616109). Come è noto, il carcinoma mammario è, purtroppo, ancora oggi, il tumore più diffuso in Italia (con un 30% di quelli che colpiscono le donne) e una diagnosi tempestiva aumenta sensibilmente la percentuale di sopravvivenza.

Fra le novità della manifestazione, una iniziativa di “guida sicura” promossa dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino per prevenire incidenti stradali causati da alcol e droghe. All’interno dello stand ANPAS dedicato alla campagna “Guida x Bene” si potranno indossare speciali occhiali di simulazione, per verificare personalmente gli effetti causati dall’abuso di alcol e dal consumo di stupefacenti.

“Medici in Piazza” è dedicata quest’anno alla memoria dell’arch. Marco Giglioli, scomparso tre anni fa, che fu tra i promotori delle prime edizioni

“Questa manifestazione – osserva l’Assessore alla Sanità, Alessandro Tafi – è stata voluta fin dall’inizio per rafforzare l’idea di una “sanità solidale”, rivolta in modo particolare alle persone che, per motivi economici, evitano di ricorrere a esami specialistici, finendo per trascurare il proprio stato di salute. Obiettivo primario è diffondere all’interno della popolazione la cultura della prevenzione, l’unica che può consentire di predisporre per tempo terapie efficaci evitando così l’insorgenza di patologie anche gravi. Il mio ringraziamento va alle associazioni di volontariato, ai centri e agli studi medici che hanno aderito all’iniziativa, unitamente a tutte le imprese locali che con la loro generosità hanno contribuito alla realizzazione dell'evento”.

“Medici in piazza” è promossa dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione Misericordia Castelfiorentino,

Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, Prociv Arci, Avis, Fratres, Auser, Caritas, Avo, Studi Il Giglio, Soroptimist Valdelsa Valdarno, Radius Valdelsa, Acustica Umbra, Assomedica.e le farmacie del territorio.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa