Vive a Montelupo uno tra i campioni del mondo di pallanuoto over 45

Montelupo terra di campioni, nelle discipline più disparate. Non è un caso che da alcuni anni è stato istituito il premio dello sport intitolato a Carlo Castellani per valorizzare i meriti sportivi degli atleti che vivono o si allenano a Montelupo.

Sport protagonista dell’ennesimo successo è la pallanuoto. Fra la fine di febbraio e gli inizi di marzo si sono tenuti i campionati del mondo over 45, che ha visto trionfare la Firenze Pallanuoto.

Nikoloz Asatiani (Nicola) dopo aver vinto per 3 anni consecutivi il titolo italiano con Firenze Pallanuoto, lo scorso 2 marzo si è laureato Campione del Mondo over 45 a Doha in Qatar.

Nato in Georgia e trasferito a Firenze per giocare in Serie A con la Rari Nantes a 19 anni, è diventato cittadino di Montelupo dove vive e lavora.

Questa mattina è stato ricevuto dal sindaco Paolo Masetti e dalla giunta per un saluto e per celebrare con lui il suo successo sportivo.

"Nikoloz Asatiani è uno sportivo e una persona squisita – afferma l’assessore allo sport Simone Focardi – Il risultato ottenuto a Doha è il giusto coronamento di una bella carriera e di tanti sacrifici. Ritengo che sia importante celebrare i successi degli atleti, che questo possa spronare i più giovani ad appassionarsi a conoscere e appassionarsi a discipline sportive anche meno conosciute. Gli esempi positivi fanno sempre bene. È con questo spirito che ho fortemente voluto la nascita del premio intitolato a Carlo Castellani. Ringrazio Nikoloz Asatiani per la sua disponibilità e rinnovo i complimenti da parte mia e di tutta la giunta".

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa