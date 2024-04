Cantiere Esselunga, la protesta davanti al cantiere degli operai in subappalto

Oggi a Firenze, davanti al cantiere Esselunga di via Mariti, ha avuto luogo la protesta dei lavoratori di Ancora, azienda in subappalto per la costruzione del supermercato Esselunga. Secondo gli operai e la ricostruzione fornita da Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, l'azienda non avrebbe ricevuto il pagamento delle fatture di gennaio e febbraio dalla società appaltatrice Aep.

In merito alle ipotesi di pagamenti non versati alle società impegnate sul cantiere di via Mariti, Esselunga ha informato di aver effettuato tutti i pagamenti richiesti da Aep, società titolare dell'appalto e responsabile dei contratti relativi al cantiere.