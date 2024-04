Elezioni a Livorno: uova contro il comitato elettorale di Salvetti

Alcune persone hanno lanciato uova contro il comitato elettorale del sindaco uscente di Livorno, in corsa per il secondo mandato, Luca Salvetti. Sarebbero state le volontarie del comitato a segnalare alle forze dell’ordine l’atto di vandalismo subito dalla sede elettorale – in via Marradi – che era stata inaugurata sabato scorso.

"La nostra sede ha già ospitato oltre 500 cittadini che sono arrivati per parlare, informarsi, lasciare indicazioni e fare apprezzamenti – ha dichiarato Salvetti –. Se per ogni 500 cittadini che utilizzano la sede del comitato in questo modo ce n'è uno che di notte alla zitta, nascosto e incappucciato sceglie di esprimere il proprio dissenso in questo modo, ci faccio la firma".

È arrivata la condanna da parte di Alessandro Guarducci, candidato sindaco con la "Coalizione del Rinnovamento", che riunisce Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Nuovo Psi, Azione, e la civica Lista Guarducci. "Non è questo il modo di manifestare il dissenso, si tratta per me di un gesto grave e preoccupante, soprattutto durante la campagna elettorale. Mi auguro che i responsabili vengano individuati e sanzionati".