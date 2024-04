Fibromialgia e dolore cronico, gli incontri programmati a Empoli

Per l’associazione ODV Algea fibromialgia e dolore cronico questa primavera è molto impegnativa per le tante iniziative messe in atto.

Dopo l’inaugurazione il giorno 6 aprile 2024 dello “sportello della fibromialgia” presso la sede della Pubblica Assistenza Croce d’oro di Limite sull’Arno sono stati programmati ben quattro importanti incontri che affronteranno le diverse tematiche e problematiche correlati alla sindrome fibromialgica e al dolore cronico rendendo difficile la vita quotidiana del malato.

Il primo incontro sarà svolto il 13 aprile 2024 presso il Cenacolo degli Agostiniani - Via dei Neri, 15 - Empoli - ore 9,30 - 12,30.

Titolo dell’incontro: L’approccio multidisciplinare dal Medico di Medicina Generale allo specialista

Relatori:

Dott. Iacopo Periti, Dott.ssa Claudia Terreni, Dott.ssa Francesca Nacci

Tema dell’incontro

La Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica è caratterizzata da dolore osteomuscolare diffuso, stanchezza, disturbi del sonno cui molto spesso si associano altri sintomi e disturbi (difficoltà di concentrazione e di memoria, cefalea, colon irritabile, disturbi genito - urinari, sindrome delle gambe senza riposo, ecc.), che rendono il quadro complesso e di non facile interpretazione. Per questo il sospetto diagnostico può essere non immediato e la diagnosi ritardata.

É quindi necessaria una stretta collaborazione fra il Medico di Famiglia, che in genere è il primo ad essere consultato, e gli specialisti coinvolti per formulare la diagnosi e successivamente per gestire la malattia data la difficoltà ad individuare una terapia efficace

Inoltre, interverranno:

Ylenia Zambito – Senatrice

Enrico Sostegni – Presidente 3^ Commissione Sanità della Regione Toscana.

Gli interventi verteranno sull’aggiornamento e gli ultimi sviluppi che riguardano il riconoscimento della Sindrome Fibromialgica e l’inserimento nei LEA.

Questo incontro come i successivi sono aperti a tutti e in forma gratuita.

Dopo questo primo incontro sono già state fissate le date e gli argomenti per i successivi che si svolgeranno presso la sala Soci Coop del Centro *Centro Empoli – Via Raffaello Sanzio, 199 Empoli.

Il secondo incontro

Data 15 giugno presso Unicoop Firenze - Sezione Soci Empoli - sala Soci Coop Centro*Empoli - Via Raffaello Sanzio, 199 – Empoli

Argomento: Alimentazione ed implicazioni dell’apparato digerente nella fibromialgia e le malattie del dolore cronico

Relatori

Dott.ssa Paola Pignalosa, Dott.ssa Susanna Agnello

Programma

Ore 9,30 Inizio Evento Ore 11,30

Incontro con la nutrizionista con il progetto “Facciamo una spesa consapevole e insieme” Didattica e pratica in piccoli gruppi (max 7 persone) - SOLO SU PRENOTAZIONE

Offerta libera per l’associazione - info@associazionealgea.it o cell. 353 46 61 250

Il terzo incontro

Data 14 settembre

Presso Unicoop Firenze - Sezione Soci Empoli - sala Soci Coop Centro*Empoli - Via Raffaello Sanzio, 199 – Empoli

Argomento: Terapie per la cura e terapia del dolore

Relatori: Dott. Stefano Giannoni, Dott.ssa Maddalena Viggiano, Dott. Piero Bandini

Programma

Ore 9,30 Inizio Evento Ore 11,30 Incontro con la nutrizionista con il progetto “Facciamo una spesa consapevole e insieme” Didattica e pratica in piccoli gruppi (max 7 persone) - SOLO SU PRENOTAZIONE

Offerta libera per l’associazione - info@associazionealgea.it o cell. 353 46 61 250

Il quarto incontro

Data 9 novembre

Presso Unicoop Firenze - Sezione Soci Empoli - sala Soci Coop Centro*Empoli - Via Raffaello Sanzio, 199 – Empoli

Argomento: Come gestire la Fibromialgia, Pazienti, Familiari, Rapporti sociali

Relatori: Dott.ssa Maria Luisa Borgioli, Dott.ssa Francesca Doretti, Dott. Marco Marchini

Programma

Ore 9,30 Inizio Evento Ore 11,30 Incontro con la nutrizionista con il progetto “Facciamo una spesa consapevole e insieme” Didattica e pratica in piccoli gruppi (max 7 persone) - SOLO SU PRENOTAZIONE

Offerta libera per l’associazione - info@associazionealgea.it o cell. 353 46 61 250

Come associazione siamo sempre più convinti che queste iniziative di sensibilizzazione e conoscenza verso la sindrome fibromialgica permettano a tante malate di “non essere comprese, “di non sentirsi sole” ma sentirsi invece accolte. La nostra associazione è formata da volontarie malate e insieme possiamo fare molto per cercare di migliorare la qualità di vita di tutte noi.

Per informazioni sull’associazione:

Associazione ODV Algea fibromialgia e dolore cronico

c/o Centro Servizi Misericordia di Empoli – Via Cavour, 43/b il secondo e quarto mercoledì del mese ore 17-19.

www.associazionealgea.it o nella nostra pagina Facebook associazionealgea.it

cell.3534661250 attivo dal lunedì al venerdì ore 16 – 19.

