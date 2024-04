Finale scudetto per la Savino Del Bene: 3-0 in casa del Milano!

Siamo in finale! È bello dirlo, è bello anche scriverlo, ma soprattutto è bello poter vivere emozioni come quelle che le ragazze di coach Barbolini hanno regalato nella Gara-2 delle Semifinali Scudetto!

La Savino Del Bene Volley, dopo aver vinto la Gara-1 di sabato scorso, si è infatti aggiudicata anche il secondo episodio della serie, eliminando Milano e conquistando per la prima volta nella sua storia l'approdo alle Finali Scudetto.

Un traguardo raggiunto con una grande prestazione, frutto di grinta, classe e preparazione. Successo 3-0 per le ragazze di coach Barbolini, che hanno saputo imporsi al termine di una sfida durata un'ora e trentatré minuti di gioco.

22-25, 22-25 e 21-25 i risultati dei tre parziali vinti da una Savino Del Bene Volley in grado di condurre e soffrire, di rincorrere e di rimanere concentrata fino all'ultimo scambio di ogni singola frazione di gioco.

Nel primo set la squadra ha saputo rialzarsi dal 5-1 iniziale e, una volta passata in vantaggio sul 16-17, non ha più lasciato il comando del set. Diverso l'andamento della seconda frazione, con le atlete di Barbolini che hanno sempre condotto nel punteggio ed hanno resistito alla rimonta finale della squadra di Gaspari. Nel terzo e decisivo set è invece ancora emerso tutto il carattere e la determinazione di una Savino Del Bene Volley che, sotto per 17-13, ha rimontato fino al pareggio 19-19 ed ha poi chiuso la sfida in proprio favore con il 21-25 realizzato da una Carol.

La squadra di Barbolini ha potuto esultare grazie alla grande prestazione a muro (8-12) e al servizio (2-8), ma anche grazie a buone percentuali di ricezione e attacco, seppur inferiori a quelle di Milano.

MVP della gara è stata una Ekaterina Antropova da 18 punti, 2 ace e 2 muri vincenti, ma soprattutto autrice di una prova da 56% in attacco. Grande performance anche per Carol, autrice di 7 muri punto, e per una Zhu Ting che ha messo a referto 15 punti con il 44% di efficienza.

I complimenti vanno a tutto il collettivo però, ad una squadra che ha saputo sovvertire i pronostici e le vittorie che Milano aveva conquistato in regular season. I complimenti vanno ad una Savino Del Bene Volley che per la prima volta nella sua storia si giocherà lo Scudetto nella serie di Finale che si disputerà al meglio delle cinque partite.

La cronaca

L'Allianz Vero Volley Milano di coach Gaspari scende in campo con il 6+1 composto da Orro al palleggio, Egonu da opposto, Cazaute e Sylla in banda, Heyrman e Folie da centrali. Castillo il libero.

Coach Barbolini risponde con Ognjenović al palleggio, Antropova come opposto, Zhu Ting e Herbots in banda, con la coppia di centrali composta da Nwakalor e Carol. Il ruolo di libero titolare è affidato a Parrocchiale.

1° Set

Partenza devastante per l'Allianz Vero Volley Milano che, con un Egonu subito in palla, si porta al comando sul 5-1. Coach Barbolini è costretto a chiamare un time out e dopo la pausa la sua squadra imbastisce una rimonta che porta il punteggio fino al 6-4 realizzato da Antropova. Milano non si lascia raggiungere ed anzi allunga nuovamente fino al 12-7 messo a segno da Sylla con un muro ai danni di Antropova. Una pipe di Herbots ed un ace della stessa Antropova consentono alla Savino Del Bene Volley di riavvicinarsi fino al 12-10, così coach Gaspari, impensierito dal ritorno della Savino Del Bene Volley, opta per chiamare il suo primo time out. La formazione di Barbolini non arresta la sua rincorsa e prima va sul -1 con un ace di Zhu Ting (13-12), poi acciuffa il pari con il muro del 14-14 stampato da Carol. La centrale brasiliana produce altri due monster block e regala il sorpasso alla Savino Del Bene Volley (16-17), coach Gaspari è così obbligato a far ricorso ad un nuovo time out. Il “tempo” non ferma Carol che, subito alla ripresa della sfida, firma un nuovo muro-punto (16-18). Il vantaggio della squadra di Barbolini cresce fino al 16-20 messo a referto da Antropova con un mani out, mentre una pipe di Herbots porta addirittura la Savino Del Bene Volley sul +5 (17-22). L'Allianz Vero Volley Milano non si arrende e recupera fino al 22-24, così per Barbolini diventa necessario chiamare un nuovo time out. È la scelta giusta per la Savino Del Bene Volley, che rientra in campo e con Zhu Ting realizza il decisivo punto del 22-25.

2° Set

Più equilibrate le prime fasi del secondo set, ma quando la Savino Del Bene Volley si porta sul 3-5 coach Gaspari decide di giocarsi il primo time out del set. Zhu Ting pesca un ace e spinge la squadra di Barbolini sul +3 (3-6), Milano prova a recuperare il terreno perduto e arriva sul -1 con Egonu (7-8). La squadra di Gaspari non riesce a raggiungere il pari e anzi la Savino Del Bene Volley allunga nuovamente sul +3 grazie a due punti consecutivi di Antropova (10-13). Milano ricorre al suo secondo time out del set, ma la Savino Del Bene Volley mette in mostra una bella pallavolo e con un bello scambio, concluso da una pipe di Zhu Ting, raggiunge le quattro lunghezze di vantaggio (13-17). Uno splendido attacco di Zhu Ting conferma i quattro punti di vantaggio della Savino Del Bene Volley (15-19), mentre un ace di Antropova porta il risultato sul 16-21. Il set non è ancora finito e Milano rimonta fino al 20-23, con Barbolini così costretto a giocarsi il primo time out nel set. Dopo il break la Savino Del Bene Volley vede ancora Milano avvicinarsi, ma Zhu Ting mette fine alla rincorsa lombarda, con la squadra di coach Gaspari ancora costretta ad inchinarsi per 22-25.

3° Set

Milano si trova con le spalle al muro e aggredisce l'avvio di terzo set portandosi subito al comando per 4-1. Sul 7-3 Barbolini decide di richiedere un time out, ma Milano, anche dopo la pausa, sembra in grado di mantenere il controllo del set (10-5). La Savino Del Bene Volley dimostra carattere e non si arrende e, con i muri di Carol e Antropova, rimonta fino al 10-8 e costringe Gaspari a chiamare “tempo”. La formazione di Barbolini tocca il -1 in occasione del 12-11 messo a segno da Antropova, ma Milano ha la forza per allungare nuovamente e dopo l'ace di Orro (17-13), il tecnico della Savino Del Bene Volley ricorre ad un time out. Le ragazze scandiccesi hanno ancora tanta voglia di lottare e, grazie ad una pipe di Zhu Ting, un muro di Carol ed un ace di Diop, si riportano sul -1 (19-18). Il Vero Volley deve spendere un time out, ma la Savino Del Bene Volley acciuffa il pari dopo la pausa e addirittura trova il sorpasso con altri due ace di Diop (19-20). Sempre su battuta Diop firma il 19-23, ma la palla per chiudere il match è di Carol, che segna il 21-25 e da il via alla festa della Savino Del Bene Volley.

Coach Barbolini post partita: “C'è grande soddisfazione. Sapevamo di giocare contro una squadra fortissima, sapevamo che era difficilissimo batterli e siamo riusciti a farlo senza perdere neanche un set. Stiamo lavorando bene, le ragazze in due set su tre erano sotto, ma sono state brave, hanno avuto pazienza, hanno saputo aspettare ed hanno fatto le cose che si era detto di fare. Abbiamo giocato molto bene tatticamente e individualmente. Penso che ci meritiamo questa finale, sono molto soddisfatto per la società perché pur investendo tanto e facendo grandissimi sacrifici eravamo sempre arrivati ad un passo dalla finale. Adesso godiamoci questo risultato, ma non è finita. Aspettiamo l'esito della Gara-3 tra Novara e Conegliano e poi ci saremo anche noi pronti per la prossima.”

Allianz Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci: 0-3 (22-25, 22-25, 21-25)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 2, Malual (L2), Heyrman 2, Folie 10, Orro 3, Prandi n.e., Pusic, Rettke 7, Bajema, Sylla 7, Egonu 18, Daalderop 1, Candi n.e., Castillo (L1). All.: Gaspari M.

Savino Del Bene Scandicci: Alberti n.e., Herbots 9, Zhu Ting 15, Ruddins n.e., Di Iulio, Ognjenovic 2, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 3, Washington n.e., Carol 9, Antropova 18, Diop 5, Nowakowska n.e.. All.: Barbolini M.

Arbitri: Puecher – Saltalippi - Armandola

Durata: 1 h 33' (29', 27', 29')

Attacco (Pt%): 48% - 46%

Ricezione Pos% (Prf%): 53% - 43% (34% - 28%)

Muri Vincenti: 8-12

Ace: 2-8

MVP: Antropova

Spettatori: 4550

Photo Credit: Maurizio Anatrini