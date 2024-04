Furti al supermercato di Castelfranco, denunciati due uomini grazie alle telecamere di sorveglianza

I carabinieri di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà due uomini tra i 40 e i 50 anni di età per il reato di furto in concorso in un supermercato di Castelfranco di Sotto.

Ieri i militari sono intervenuti dopo la segnalazione del negozio. I due, nei mesi precedenti e approfittando della distrazione del personale, avevano rubato dagli scaffali molti prodotti, nascondendoseli addosso. Il valore della refurtiva è di circa 130 euro. Il furto è stato scoperto con le immagini della videosorveglianza del negozio.