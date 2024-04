Muore all'improvviso a trent'anni, Pontedera in lutto

Pontedera è sotto shock per la morte di Gloria Baccellini, a soli trenta anni. La notizia del decesso è filtrata in città mercoledì 10 aprile, Baccellini era molto conosciuta per il suo lavoro in un bar di famiglia in zona ospedale Lotti.

Baccellini avrebbe avuto problemi respiratori dopo alcuni giorni con la febbre. Questo sarebbe avvenuto nel corso della scorsa settimana. Arrivata in pronto soccorso al Lotti, la situazione sarebbe stata già grave, tanto da parlare di problemi cardiaci. Trasferita a Cisanello, è stata operata d'urgenza e dopo qualche giorno di agonia è deceduta.

Gloria Baccellini lascia i genitori, il fratello e tantissime persone che la conoscevano, a Pontedera come in Valdera. Ancora non è stata decisa la data del funerale.