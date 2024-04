In fiamme una serra a Santa Maria a Monte

La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta oggi pomeriggio verso le 18 sulla strada Provinciale Francesca bis, nel comune di Santa Maria a Monte, per un incendio.

Il rogo, di notevoli dimensioni, ha interessato una serra contenente rotoballe e mezzi agricoli. I vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero a una attigua struttura in legno e ferro adibita a stalla.

Le cause sono in corso di accertamento e non risultano persone coinvolte.