In scooter senza patente e ubriaco: oltre 5mila euro di multa

Ancora controlli mirati alla sicurezza stradale effettuati dalla Polizia Municipale. Lo scorso finesettimana pattuglie dell'Autoreparto e del Reparto Territoriale di Porta Romana hanno effettuato nuovamente un posto di controllo in piazzale Michelangelo finalizzato in particolare al contrasto della guida in stato di ebbrezza. Una trentina i conducenti sottoposti al “pre-test” (uno strumento in grado di verificare la presenza o meno di alcool nell'aria espirata dai polmoni) e per i due risultati positivi è scattato il controllo ufficiale con l'etilometro.

Il primo dei due conducenti positivi, a bordo di un'auto sportiva, alla vista del posto di controllo ha effettuato inversione di marcia e ha imboccato il viale Michelangelo ad alta velocità, nel tentativo di non essere raggiunto dagli agenti. Ma la fuga è terminata poco prima di piazza Ferrucci dove i motociclisti lo hanno raggiunto. Nonostante la positività iniziale al pre-test, il conducente aveva un tasso alcolemico di poco inferiore al limite di legge. È stato comunque multato per la manovra pericolosa e per la guida ad elevata velocità in centro urbano in orario notturno con un verbale da quasi 200 euro e decurtazione di 5 punti sulla patente.

L'altro conducente risultato positivo all'alcool test è un giovane ventenne. Questi, a bordo di un ciclomotore in sharing, ha cercato di nascondersi alla vista degli agenti. Ma il suo strano comportamento ha insospettito gli agenti che quindi lo hanno raggiunto. Il ragazzo ha subito ammesso di aver tentato di allontanarsi perché senza patente: per questo è scattata a suo carico la sanzione di 5.100 euro. Durante la redazione degli atti, tuttavia, gli agenti hanno notato che l’alito “alcolico” del giovane che infatti è risultato positivo alla prova dell'etilometro. Vista l'età minore di 21 anni gli agenti lo hanno quindi multato per la violazione del divieto di assumere sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida (186 euro).

Gli altri conducenti controllati sono risultati tutti regolari, eccezion fatta per una giovane donna, sanzionata per una pericolosa manovra di sorpasso proprio di fronte al posto di controllo, così come un guidatore che ha effettuato l'inversione di marcia (seppur senza tentare la fuga) alla vista degli agenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa