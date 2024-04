Km Verde, tour per l'Empolese Valdelsa del progetto di agricoltura sociale

La natura come vettore di socialità, di apprendimento, di inclusione: il risveglio della terra dopo l’inverno porta in dote un approccio innovativo al verde. Manca sempre meno alla partenza di Km Verde, il progetto di agricoltura sociale dell’Associazione Cetra che coinvolge attivamente 3 realtà agricole del territorio: Azienda Agricola Monteboro, Fattoria Le Caprine, I Buon Renai. Si parte sabato 4 maggio (ore 15:30) con “Un cielo da tanti colori” per bambini dai 3 ai 9 anni alla Fattoria Didattica di Penelope (dal 2016 è parte della rete delle Fattorie Sociali) in località Brusciana (Empoli). Sempre nel mese di maggio sono in programma altri due eventi: il 12 maggio i bambini trascorreranno un’intera giornata (dalle 10 alle 16) in fattoria (Fattoria Le Caprine a Gambassi) toccando con mano i processi produttivi dei formaggi, mentre “Impressioni naturali” si svolgerà il 18 maggio alla Fattoria di Penelope (dalle 15:30). Non finisce qui e a giugno ci saranno nuove stimolanti iniziative sempre nella natura. Il progetto Km Verde è realizzato grazie al sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, ha il patrocinio della Regione Toscana ed è in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Fonte: Ufficio Stampa