Lega la compagna in casa per non farla uscire, arrestato 31enne a Firenze

La notte tra l’8 e il 9 aprile scorso, i carabinieri di Firenze Oltrarno hanno arrestato un 31enne albanese, residente in Italia, per aver picchiato e legato al letto con una fune la compagna, sequestrandola di fatto e impedendole di uscire di casa quando lui era fuori. Lo scorso 8 aprile la giovane, in lacrime e in stato confusionale, ha sporto denuncia dopo la lite con il convivente.

L'uomo le aveva anche tolto le chiavi di casa ma la giovane è riuscita a sciogliere la fune e si è calata dalla finestra dell'appartamento al piano rialzato. In strada ha trovato aiuto da dei passanti che l'hanno accompagnata dai carabinieri.

Nell'ultimo anno c'erano state altre aggressioni, per una gelosia morbosa e perversa da parte del 31enne. Quando i militari hanno perquisito la casa hanno trovato la fune. Dopo gli accertamenti è avvenuto l'arresto per maltrattamenti in famiglia e sequetsro di persona. Si trova adesso in carcere dove attenderà l'udienza di convalida.

La giovane vittima è stata accolta dai sanitari del 118 con il codice rosa, protocollo per le vittime di violenza.