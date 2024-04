Minaccia e pedina la ex, interviene la polizia

Un sessantunenne è stato sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex partner, inoltre indosserà il braccialetto elettronico. La polizia è intervenuta a Pisa dopo che l'uomo, che nel 2009 aveva rotto con la donna oggi cinquantasettenne, ha fatto stalking nei confronti della ex.

Lo scorso autunno la donna ha iniziato una nuova relazione e l'uomo ha "attuato condotte fortemente oppressive" come scrivono i poliziotti.

Ha iniziato a appostarsi sotto casa e sotto il luogo di lavoro, a pedinarla e a mandarle numerose lettere anonime. In una circostanza si è introdotto abusivamente in casa della ex. Per questo è intervenuta la polizia.