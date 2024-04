Ritrovato senza vita il giovane di Palaia disperso a Suviana

Sono state ore di apprensione, anche di speranza. Ma adesso la notizia è delle più atroci. Alessandro D'Andrea è stato trovato senza vita a Suviana, è avvenuto quello che si temeva negli ultimi giorni.

Il 37enne nato a Pontedera, originario di Forcoli (Palaia) e di stanza in Lombardia è deceduto in seguito alla tragica esplosione alla centrale di Bargi, in cui hanno perso la vita anche altre persone.

D'Andrea ha vissuto per anni a Forcoli, dove la sua famiglia è molto conosciuta. Lì vivono ancora i genitori, mentre le sorelle sono in Lombardia o vicino Pisa. Il padre di D'Andrea è stato sul posto al confine tra Emilia Romagna e Toscana, prima della tragica notizia.

Tre anni fa Alessandro D'Andrea era stato assunto da una ditta di Cinisello Balsamo e si era trasferito a Milano. Adesso Palaia lo piange, una delle vittime di un'altra strage sul lavoro.