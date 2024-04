Open Week sulla Salute della Donna, visite gratuite a Empoli

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

L’ospedale San Giuseppe di Empoli è fra le oltre 260 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa, offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, attraverso un nutrito calendario di appuntamenti che si svolgeranno presso il Centro Donna, 1° piano, blocco C, a partire dal Giovedì 18 aprile, data in cui sarà possibile sottoporsi a visite endocrinologiche dalle ore 14.00 alle ore 15.00, stanze 114 e 116 (con ecografo), a cura delle specialiste Elena Giannetti e Valeria Giuliani.

Venerdì 19, saranno eseguite visite senologiche dalle ore 11,00 alle ore 12,00, stanza C 116, dalla dottoressa Littori Francesca.

Lunedì 22, visite ginecologiche, dalle ore 12.00 alle ore 13,00, stanza 115, dottor Matteo Pieri; seguirà una seduta di mammografie, dalle ore 14,30 alle ore 16,50, a cura del dottor Andrea Marrucci.

Martedì 23, visite senologiche, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, stanza 117, dottor Vito Fontanarosa.

Mercoledì 24, seduta di mammografie, dalle ore 14,30 alle ore 16,00, eseguita dal dottor Andrea Marrucci.

Negli stessi giorni avranno luogo inoltre due eventi tematici in presenza, presso la SALA Centro Donna, 1° piano Blocco C: Giovedì 18 dalle ore 17.00 alle 19.30 per n. 20 posti disponibili “Intervento su corretta alimentazione Salute Donna”, con la partecipazione della dottoressa Elena Corsinovi.

Venerdì 19, dalle ore 17.00 alle 19.30, per n. 20 posti disponibili “Tavola rotonda sindromi eredo-familiari nella donna: da spada di Damocle a possibilità di prevenzione", con la partecipazione della dottoressa Francesca Martella e del Direttore Sanitario, Silvia Guarducci.

Per poter usufruire di tutte le iniziative sarà necessario prenotare, nei giorni 15, 16 e 17 aprile, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, al numero 0571 705456.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa