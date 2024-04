Per Poggibonsi, sindaco e giunta presentano il Rendiconto di Mandato

Martedì 16 aprile il Sindaco e la Giunta presentano il Rendiconto di Mandato. “Occasione per restituire alla città il complesso di azioni promosse in questi anni – dice il sindaco David Bussagli – Anni in cui la nostra città ha continuato a crescere affrontando nuove sfide ed emergenze ma tenendo sempre saldi i principi di coesione e di inclusione che sono basilari per costruire percorsi di crescita e di sviluppo sostenibili e collettivi”.

L’incontro, aperto a tutta la città, sarà l’occasione per condividere progetti, scelte, criticità che hanno riguardato i tanti settori di intervento. “Un racconto - prosegue - fatto di tante voci, parole, immagini e video per condividere il percorso fatto per la nostra città insieme agli assessori, al consiglio comunale, alla struttura amministrativa, alla comunità in tutte le sue articolazioni. Un percorso bello ed entusiasmante. Un impegno che riteniamo doveroso restituire ai cittadini”. L’incontro si svolgerà alle 18 all’auditorium dell’Accabì.