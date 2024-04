Piazza Grazzini a Staggia Senese, lavori da 260mila euro terminati

Si svolgerà sabato 13 aprile l’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione che ha interessato piazza Grazzini a Staggia Senese. "I lavori sono pressoché terminati e ci consentono di restituire alla comunità uno spazio rinnovato, più bello e frutto di un percorso di condivisione con la comunità di Staggia Senese", dice il sindaco David Bussagli.

La nuova piazza sarà inaugurata sabato alle 17 con taglio del nastro e aperitivo realizzato in collaborazione con la comunità di Staggia Senese. I lavori su piazza Grazzini, costo 258.500 euro, hanno interessato 490 metri quadri di superficie. Lo spazio è stato riqualificato e valorizzato attraverso l’uso del travertino, con una fascia più chiara e disposta diversamente a suggerire l’invito vero via Borgovecchio. Sono state inserite alcune alberature di piccola e media grandezza accompagnate da sedute in travertino che, insieme ai dissuasori, consentiranno un uso sociale, come luogo di aggregazione, degli spazi. L’intervento ha riguardato anche i sottoservizi.

"Le risorse straordinarie del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ci hanno consentito di portare avanti un percorso di rigenerazione che ha riguardato in particolare i centri storici – dice Bussagli - A Poggibonsi siamo andati avanti in continuità con altri lavori fatti mentre a Staggia Senese abbiamo avviato un percorso di recupero possibile grazie al cantiere per la variante sulla Cassia. Questa infrastruttura, realizzata dalla Regione, ha l’obiettivo di dirottare il traffico fuori dal centro ed è quindi condizione necessaria per immaginare una diversa valorizzazione degli spazi su cui abbiamo investito quasi 1 milione di euro finanziati sul Pnrr. I lavori hanno già riguardato via della Pace e proseguiranno in via Borgovecchio".

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa